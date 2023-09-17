Я родилась в семье художника, но с самого детства больше любила читать, чем рисовать. После школы я поступила не в художественный, а педагогический колледж на факультет иностранных языков, уже тогда зная, что свяжу свою жизнь с буквами, а не с красками и холстом.

После рождения детей я решила работать из дома, тут как раз пригодилось мое умение хорошо писать. И вот уже более семи лет я работаю в СМИ, каждый день отслеживаю новости, интересные инфоповоды и придумываю идеи для новых статей.

Журналистика мне нравится тем, что я могу быть в центре событий, могу рассказывать людям, что происходит в мире, могу привлечь внимание тысяч читателей интересной статьей.

Я люблю писать на развлекательные темы, ведь грустные новости и так разлетаются по интернету без моей помощи. Мне нравится историческая тематика, познавательные статьи, новости про знаменитостей, животных, фильмы и сериалы.

Если человек прочитал мою статью и остался доволен или даже улыбнулся, значит я не зря потратила свое время и подарила кому-то положительные эмоции!