Агата Муцениеце

Фанаты вспомнили бывшего актрисы неспроста.
Артистка пока никак не комментировала свой выпад.
Ждать самого главного события осталось недолго.
Актриса долго молчала о происходящем в ее жизни.
Перепалка между женщинами актера продолжается.
Экс-супруга Павла Прилучного знает его достаточно хорошо.
Недавно актер вступил в брак с Зепюр Брутян.
У бывшей жены актера есть важное преимущество, и речь не о детях.
Зрителей ждет сюрприз.
Актриса поделилась своими мыслями с поклонниками.
Актриса на днях оставила едкое предупреждение новой жене Павла Прилучного.
Актриса высказалась о прошлых отношениях после свадьбы звезды сериала «В клетке».
Он ответил на вопрос, встречался Павел с Зепюр в период брака с Муцениеце.
Возможно, в отношениях пары не все так просто.
Звезда записала глубоко личное видео.
Артист уверен, что экс-супруга его оболгала.
Но про переезд насовсем речь не идет.
Дом, который актер в свое время приобрел за 100 млн рублей, находится в Подмосковье.
Звезды сериалов хорошо оттянулись на острове Маврикий, пока поклонники строили предположения.
Актриса записала видео для подписчиков.