Фанаты вспомнили бывшего актрисы неспроста.
Ждать самого главного события осталось недолго.
Он все решил за три дня.
Девушка оказалась под стать своей сестре.
Актрису оставили у разбитого корыта.
Перепалка между женщинами актера продолжается.
Экс-супруга Павла Прилучного знает его достаточно хорошо.
Недавно актер вступил в брак с Зепюр Брутян.
У бывшей жены актера есть важное преимущество, и речь не о детях.
Новоиспеченный муж уже успел навлечь на себя подозрения.
Актриса поделилась своими мыслями с поклонниками.
Актриса на днях оставила едкое предупреждение новой жене Павла Прилучного.
Актриса высказалась о прошлых отношениях после свадьбы звезды сериала «В клетке».
Он ответил на вопрос, встречался Павел с Зепюр в период брака с Муцениеце.
Молодые решили не шиковать, выбирая платье для церковной церемонии.
Возможно, в отношениях пары не все так просто.
Молодые повеселились от души.
Только спустя три месяца стали известны подробности свадьбы влюбленных.
Звезда «Мажора» не пожалел денег на подвенечный наряд своей избранницы.
Звезда сериала «Закрытая школа» скрывал свой брак с коллегой больше месяца.