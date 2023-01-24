Родственники звезд

Поклонники разделились на два лагеря.
До начала карьеры у актрисы все было в порядке.
Поклонников актрисы они огорошили.
Стареть тоже надо уметь красиво.
Перед ее красотой не устоял даже именитый ведущий.
Такого поворота от актрисы никто не ожидал.
Семейная трагедия заставила певца проболтаться.
Успешная карьера не уберегла от страшных последствий.
Кажется, супруга певца раскрыла секреты молодости.
Его нечасто можно увидеть на публике.
Артисту пришлось вывернуть душу наружу.
Разводы, публичные разборки и многое другое.
Телеведущая вне себя от скорби.
Кажется, на пятки артиста наступает начинающее дарование.
Разница в возрасте колоссальная.
Брак актера давно трещал по швам.
Звезда не стала скрывать эмоций.
Совсем не выглядит на свой возраст.
Даже трудно поверить, что это она.
Певец не стал ничего скрывать.