Певицу подозревают в неладном.
Поклонников актрисы они огорошили.
Артистка превратилась в отшельницу.
Оперная дива знала, как поставить на место завистников.
Актриса с годами сильно изменилась.
Важная деталь испортила весь образ персонажа.
Экс-спортсменка нечасто появляется на публике.
Другие актеры не решились на такие откровения.
Актриса выбрала другой путь.
Поклонники не поверили своим глазам.
Мог бы смело стать моделью.
Исчезли и милая улыбка, и роскошная шевелюра.
А ведь многие дамы были готовы отдать ему свое сердце.
Перед ее красотой не устоял даже именитый ведущий.
Найдутся в шкафу у каждой второй.
Звезда уже совсем не ребенок.
Успешная карьера не уберегла от страшных последствий.
Артисты точно не были к такому готовы.
Трагедии случились всего за девять лет.
Вот как на самом деле выглядит звезда эстрады без фильтров.