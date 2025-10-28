Развод на повестке: Оксана Самойлова и Джиган встретились в суде на беседе — чем обернётся их разговор?

Оксана Самойлова присутствовала в суде, где проходила встреча, связанная с бракоразводным процессом с Джиганом. Переговоры состоялись в установленное время, на них обсудили дальнейшие шаги сторон. Интересы артиста на встрече представлял юрист Сергей Жорин.
Жорин также явился в суд вместе с супругой музыканта. Он подчеркнул:
«Это правда. Но доверитель пока не уполномочил давать комментарии. Тем более, что сегодня только беседа»
Тем самым адвокат уточнил, что информация для прессы будет предоставлена позже.
В то же время Оксана Самойлова рассказала журналистам, что они не общаются с мужем с 20 сентября, сообщает Газета.ру.