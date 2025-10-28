Городовой / Общество / Развод на повестке: Оксана Самойлова и Джиган встретились в суде на беседе — чем обернётся их разговор?
Развод на повестке: Оксана Самойлова и Джиган встретились в суде на беседе — чем обернётся их разговор?

Опубликовано: 28 октября 2025 19:57
Global Look Press / Shatokhina Natalia / news.ru

Певца на судебном заседании не было, его интересы представлял адвокат.

Оксана Самойлова присутствовала в суде, где проходила встреча, связанная с бракоразводным процессом с Джиганом. Переговоры состоялись в установленное время, на них обсудили дальнейшие шаги сторон. Интересы артиста на встрече представлял юрист Сергей Жорин.

Жорин также явился в суд вместе с супругой музыканта. Он подчеркнул:

«Это правда. Но доверитель пока не уполномочил давать комментарии. Тем более, что сегодня только беседа»

Тем самым адвокат уточнил, что информация для прессы будет предоставлена позже.

В то же время Оксана Самойлова рассказала журналистам, что они не общаются с мужем с 20 сентября, сообщает Газета.ру.

Юлия Аликова
