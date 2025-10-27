«Ключ к теплу и стилю — не в одном толстом свитере»: как создать идеальный зимний образ

Как оставаться элегантной в лютый мороз.

Зима — это не время для того, чтобы прятать свой стиль под ворохом бесформенной одежды.

Современная мода предлагает множество решений, позволяющих выглядеть элегантно и модно даже в самые суровые морозы.

Дарья Правич, стилист-имиджмейкер, поделилась с порталом «Городовой» секретами, как совместить функциональность и стиль в зимнем гардеробе.

Многослойность — главный союзник в борьбе с холодом

«Ключ к теплу и стилю — не в одном толстом свитере, а в нескольких правильно подобранных слоях», — утверждает Дарья Правич.

Эта техника, позаимствованная из альпинизма, прекрасно работает и в городской среде.

Первый слой (базовый): термобелье. Это уже не грубые вещи прошлого, а тонкие, стильные и технологичные изделия из мериносовой шерсти или современных синтетических материалов.

Они эффективно отводят влагу и сохраняют тепло, не добавляя лишнего объема.

Второй слой (утепляющий): здесь в игру вступают свитер, водолазка или утепленная жилетка. Идеальный выбор — свитер из мериносовой шерсти или кашемира.

«Он легкий, но очень теплый», — отмечает стилист.

Третий слой (защитный): это верхняя одежда — пальто или пуховик. Его главная задача — защитить от ветра и холода, завершая многослойный ансамбль.

Больше, чем просто одежда: Гардероб для активной зимы

Принцип многослойности позволяет не только оставаться в тепле, но и адаптировать свой образ к меняющимся условиям.

В помещении можно снять верхний слой, не рискуя перегреться, а на улице — добавить еще один, если температура упала.

«Зима — это не повод прятать свой стиль под слоем бесформенной одежды», — убеждена Дарья Правич.

Правильно подобранные слои позволяют сохранить свободу движений и при этом выглядеть безупречно.

Современная мода и технологии

Сегодняшняя мода предлагает широкий выбор материалов и фасонов, которые идеально подходят для создания стильных многослойных образов.

Термобелье стало более эстетичным и комфортным, свитера из натуральных волокон — легкими и теплыми, а верхняя одежда — более функциональной и продуманной.