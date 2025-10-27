«Вкус немного изменится, но это безопасно»: как не дать молоку скиснуть, если холодильник сломался

Неожиданная поломка холодильника может поставить в тупик, особенно когда речь идет о таком скоропортящемся продукте, как молоко.
Отчаяние может подтолкнуть к народным методам, но насколько они эффективны и безопасны? Шеф-повар Алексей Беседин поделился с порталом «Городовой» проверенными советами.
Первая помощь: Замедлить и охладить
«Если холодильник сломался, важно замедлить развитие бактерий и снизить контакт с воздухом», — объясняет Алексей Беседин.
Главная задача — создать максимально прохладные условия. Один из способов — поместить молоко в ванну с холодной водой.
«Температура в воде будет ниже на 10 градусов», — отмечает шеф-повар, что уже значительно замедлит порчу продукта.
Добавление льда в воду также поможет достичь нужного эффекта.
Кипячение: Надежный, но с оговорками
«Самый надежный способ продлить срок хранения — это кипячение», — утверждает Алексей Беседин.
После того как молоко закипит, его нужно проварить в течение минуты и затем остудить.
«Вкус немного изменится, но это безопасно», — уверяет шеф-повар.
Этот метод позволяет уничтожить большинство бактерий, но важно помнить, что после остывания молоко все равно остается уязвимым.
Соль в молоке: Миф или действенный способ?
Часто в народе встречается совет добавить в молоко щепотку соли, чтобы оно дольше не скисало. Однако, по мнению Алексеина Беседина, это скорее миф.
«Насчет соли, больше похоже на миф», — говорит он.
Соль действительно может замедлить размножение бактерий, но только при высокой концентрации, которая сделает молоко невкусным и изменит его текстуру.
«Кроме того, соль может ускорить расслоение», — добавляет шеф-повар.
«Добавление соли неопасно, но и неэффективно — это скорее народный прием без пользы».
В экстренной ситуации, когда холодильник не работает, кипячение и охлаждение в ледяной воде — наиболее действенные способы сохранить молоко.
Народные методы, такие как добавление соли, не только малоэффективны, но и могут ухудшить качество продукта.