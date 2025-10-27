Петербург вне маршрутов: малоизвестные музеи, достойные внимания

Где камни сияют, куклы оживают, а память звучит метрономом блокады.

Петербург умеет удивлять даже тех, кто знает его почти наизусть. За фасадами знаменитых дворцов и особняков скрываются музеи, о которых редко пишут в путеводителях.

Своей новой подборкой таких мест поделился с "Городовым" экскурсовод Дмитрий Рыпин.

1. Музей минералов Горного института

📍 наб. Лейтенанта Шмидта, 45 / 21-я линия В.О., д. 2

Один из старейших музеев России, основанный указом Екатерины II в XVIII веке. Коллекция насчитывает сотни тысяч образцов минералов, горных пород и драгоценных камней со всего света.

"Столько красивейших камней стоит увидеть вместе!" — советует Дмитрий Рыпин.

2. Санкт-Петербургский музей кукол

📍 ул. Камская, 8

Это волшебное пространство с более чем двумя тысячами кукол — от старинных фарфоровых до современных театральных. Есть отдельный зал авторских работ и мастер-классы.

"Обязательно стоит брать экскурсию! И взрослым, и детям будет интересно!" — рекомендует эксперт.

Музей открыт с 1998 года и славится своими интерактивными программами и атмосферой живого театра.

3. Особняк "Небылица"

📍 ул. Некрасова, 14, лит. Б

Один из самых необычных арт-объектов Петербурга. Дом, созданный архитектором-фантазёром, сегодня превращён в музей-погружение: внутри — сказочные интерьеры, зеркальные залы, витражи и скульптуры.

Каждая комната — как отдельная история, где реальность переплетается с выдумкой.

4. Государственный мемориальный музей Суворова

📍 ул. Кирочная, 43

Музей посвящён великому русскому полководцу. Экспозиции рассказывают о военных подвигах, личной жизни и эпохе XVIII века. Здесь можно увидеть старинное оружие, мундиры и редкие документы.

"Удивит вас и музей Суворова. Прекрасный музей с очень достойными экспозициями", — отмечает Дмитрий Рыпин.

5. Музейный зал монумента героям-защитникам Ленинграда

📍 Площадь Победы, под Монументом защитникам Ленинграда

Этот подземный музей — одно из самых сильных и эмоциональных мест Петербурга. Экспозиция рассказывает о блокаде Ленинграда, её героях, повседневной жизни и жертвах.

"Там внизу находится достойный внимания музей блокады", — подчёркивает Рыпин.

Каждый из этих музеев — отдельная история города: от блеска минералов до героизма блокадных лет.