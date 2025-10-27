«Стухнет к Новому году»: почему петербуржцы не верят в предновогодние закупки «впрок»

В городе развернулась битва за новогодний стол и здравый смысл.

Аналитики предсказывают резкое подорожание товаров к Новому году и советуют россиянам, включая петербуржцев, начать закупаться уже сейчас.

По их оценкам, сильнее всего могут вырасти цены на алкогольные напитки, мясо, соки, газировку, шампанское, а также на праздничные атрибуты — гирлянды, игрушки и искусственные елки.

Товары длительного хранения, по мнению экспертов, стоит приобрести заблаговременно, чтобы избежать лишних трат перед праздниками.

«Еда не закупится на годы вперед»: Горожане скептичны

Однако, подобные рекомендации вызывают сомнения у многих жителей Северной столицы.

«Гирлянды, игрушки, искусственные елки остаются с прошлого, позапрошлого и позапозапрошлого года. А вот еды не закупишься на годы вперед», — сетуют горожане, ставя под сомнение практичность приобретения скоропортящихся продуктов заранее.

«Мясо ведь до Нового года стухнет ведь!» — справедливо замечают другие.

Вопросы о сроках годности вызывают опасения:

«Что на НГ просрочку будем есть и пить? Ну главное бумага не подорожала».

«Инфляция под контролем» или предновогодний ажиотаж?

Официальные заявления об инфляции, которая якобы находится под контролем, идут вразрез с прогнозами аналитиков.

«У нас же инфляция под контролем, с чего вдруг опять все подорожает?» — недоумевают петербуржцы, выражая свое неверие в стабильность цен.

Идея закупаться товарами длительного хранения вызывает ироничные комментарии:

«А может сразу на 10 лет вперед».

«Нужно было закупать к Новому году 30 лет назад».

«Я пойду к тем, кто все это уже купил»

На фоне прогнозов о подорожании, некоторые петербуржцы шутливо предлагают альтернативные стратегии:

«Я пойду к тем, кто все это уже купил».

Эта фраза отражает, с одной стороны, нежелание переплачивать, а с другой — понимание того, что предпраздничный ажиотаж и повышение цен — явления, от которых сложно уйти.

Вопрос «у нас хоть что-то может подешеветь?» остается открытым, отражая общую тенденцию к росту цен на товары первой необходимости и праздничные атрибуты.

В итоге, предновогодние приготовления в Петербурге, как и по всей стране, снова обещают стать испытанием для семейного бюджета.