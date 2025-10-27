Городовой / Город / Петербург придумал даже порядок для своих гениев — в некрополе Лавры
Петербург придумал даже порядок для своих гениев — в некрополе Лавры

Опубликовано: 27 октября 2025 19:45
Некрополь
Петербург придумал даже порядок для своих гениев — в некрополе Лавры
Городовой ру

Здесь покоятся те, кто придумал Петербург заново — в словах, звуках, красках.

На территории Александро-Невской лавры, среди старых деревьев и мраморных надгробий, город хранит собственную биографию. Ломоносов, Достоевский, Чайковский, Столыпин — имена, которые невозможно отделить от самого Петербурга.

От царского указа к вечному адресу

Первые захоронения появились здесь ещё при Петре I. Тогда это место называлось Лазаревским кладбищем, и попасть туда можно было только с разрешения императора. В XVIII–XIX веках здесь хоронили представителей знатных родов — людей, чьи фамилии потом перекочевали в учебники.

Надгробия делали лучшие скульпторы, и кладбище постепенно превратилось в каменную галерею — музей под открытым небом.

Некрополь мастеров искусства

К началу XX века рядом возникло Тихвинское кладбище. После революции его почти уничтожили, но в 1930-х решили сохранить — превратив в Некрополь мастеров искусств. Так на месте старого кладбища появился своеобразный пантеон русской культуры.

Федор Достоевский лежит рядом с Петром Чайковским, неподалёку Михаил Глинка, Милий Балакирев, Антон Аренский. Архитекторы, актёры, художники — каждый на своей "дорожке". Композиторы — у северной стены, живописцы — ближе к западу, актёры — в центре. Петербург даже своих гениев разложил по жанрам, как тома в библиотеке.

Память, которая не молчит

В советское время сюда переносили прах выдающихся современников — режиссёра Георгия Товстоногова, актёра Николая Черкасова, радио-химика Виталия Хлопина. Некрополь стал своеобразным музеем культуры XX века.

Тишина здесь не траурная, а осмысленная. Петербург просто слушает тех, кто остался в его памяти.

Автор:
Елизавета Астахова
Город
