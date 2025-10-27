Её строки пела Буланова: не стало поэтессы Ирины Севастьяновой

Ирина Севастьянова, известная поэтесса и автор песен, скончалась в Сочи в медицинском учреждении. Об этом сообщил композитор Дмитрий Прянов, уточнив, что смерть наступила в субботу, 25 октября.
Как заявил Дмитрий Прянов, у Севастьяновой страдала от онкологического заболевания. Последнее желание поэтессы — быть похороненной рядом с отцом в Абхазии.
Ирина Севастьянова известна как автор текстов для песен Татьяны Булановой, в том числе композиций «Я к тебе вернусь», «Скажи, что хочешь», «Папа» и других.
Кроме того, стихи Севастьяновой звучали в исполнении Екатерины Семёновой, Марины Девятовой, Сергея Куприка и других артистов. Песни на её слова неоднократно становились популярными у широкой аудитории.