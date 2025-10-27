Городовой / Общество / Её строки пела Буланова: не стало поэтессы Ирины Севастьяновой
Её строки пела Буланова: не стало поэтессы Ирины Севастьяновой

Опубликовано: 27 октября 2025 21:03
Названа причина смерти — онкологическое заболевание.

Ирина Севастьянова, известная поэтесса и автор песен, скончалась в Сочи в медицинском учреждении. Об этом сообщил композитор Дмитрий Прянов, уточнив, что смерть наступила в субботу, 25 октября.

Как заявил Дмитрий Прянов, у Севастьяновой страдала от онкологического заболевания. Последнее желание поэтессы — быть похороненной рядом с отцом в Абхазии.

Ирина Севастьянова известна как автор текстов для песен Татьяны Булановой, в том числе композиций «Я к тебе вернусь», «Скажи, что хочешь», «Папа» и других.

Кроме того, стихи Севастьяновой звучали в исполнении Екатерины Семёновой, Марины Девятовой, Сергея Куприка и других артистов. Песни на её слова неоднократно становились популярными у широкой аудитории.

Юлия Аликова
Общество
