Водителям приготовиться: в четырёх районах Петербурга вводят временные ограничения движения

Опубликовано: 27 октября 2025 22:30
Global Look Press / Razmik Zackaryan / URA.RU

Ограничения введены в связи с ремонтом инфраструктуры.

В различных районах Санкт-Петербурга в ближайшее время введут дорожные ограничения в связи с работами по ремонту и обновлению городской инфраструктуры. Об этом информирует городская административно-техническая инспекция.

Для автомобилистов это означает временные изменения привычных маршрутов.

В Невском районе с 27 октября по 21 ноября проезд по проспекту Пятилеток от улицы Ворошилова до Клочкова переулка будет затруднен из-за работ по восстановлению дорожного покрытия, включая пересечение с улицей Джона Рида.

Для объезда доступны следующие варианты: Клочков переулок, улицы Коллонтай, Бадаева и Ворошилова.

В Приморском районе с 29 октября по 25 ноября проведут ремонт трамвайных путей на пересечении Стародеревенской улицы и Богатырского проспекта. На этом участке закроют левые повороты, движение будет ограничено.

В качестве альтернативных маршрутов автомобилисты могут воспользоваться улицами Ильюшина, а также Камышовой и Ситцевой.

На улице Чапыгина в Петроградском районе, начиная с 29 октября 2025 года и вплоть до 13 октября 2026 года, установлен временный период ограничения движения. Это связано с размещением строительных ограждений для сноса здания.

Во Фрунзенском районе ограничение вступит в силу с 29 октября и продлится до 5 ноября на перекрестке Пловдивской улицы и Малой Балканской. Причиной станут работы по обновлению светофорного оборудования на данном пересечении.

Ранее также сообщалось, что на Полевой Сабировской улице вводится ограничение движения. Водителям рекомендуется заранее учитывать эти изменения при планировании поездок.

Автор:
Юлия Аликова
Общество
