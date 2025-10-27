Тайна плюшевого мишки рассекречена: от президентского кабинета до инвалидной коляски

Эксперты предупреждают о возможных рисках, связанных с мягкой игрушкой, история которой связана с президентом Америки.

Сегодня отмечается Международный день плюшевого медвежонка, который уже 123 года считается символом заботы, дружбы и детских воспоминаний. Эта дата объединяет людей разных поколений, напоминая о любимой игрушке, знакомой во многих странах.

Интерес к плюшевым медведям сохраняется из года в год, вызывая у многих чувство тёплой ностальгии.

Одна из самых известных историй о происхождении медвежонка связана с президентом США Теодором Рузвельтом. В 1902 году во время охоты в штате Миссисипи ему предложили застрелить связанного раненого зверя, однако он отказался.

Узнав об этом, супруга торговца игрушками Морриса Мичтома по имени Роуз самостоятельно сшила мягкую игрушку и попросила у американского лидера позволения назвать её в его честь — так появился «Тедди».

Примерно в то же время в Германии Маргарет Штайф, прикованная к креслу после болезни, начала создавать собственных мягких медведей. Племянник Маргарет по имени Рихард, наблюдая за реальными зверями в зоопарке, предложил делать игрушки с подвижными лапами, используя древесную стружку вместо традиционного наполнителя.

Особенности плюшевых медвежат давно являются предметом обсуждения среди учёных и психологов. Исследование, опубликованное в одном из международных научных журналов по психологии, показало, что сочетание мягкой поверхности, крупного взгляда и определённой цветовой гаммы вызывает ощущение защищённости.

Во Франции проходил эксперимент с участием почти 12 тысяч людей от 3 до 92 лет. Он подтвердил, что длинный ворс игрушки делает её привлекательнее, а большие глаза усиливают чувство заботы.

Однако некоторые специалисты напоминают и о возможных психологических рисках: чрезмерная привязанность к игрушкам может быть связана с инфантильностью или стремлением избежать реальности.

Тем не менее, для большинства людей плюшевые мишки по-прежнему остаются символом уюта и эмоциональной поддержки.