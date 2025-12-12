Самый сюрреалистичный уголок Петербурга: такого вы точно не ожидали увидеть в тихом дворе университета

Скрытый внутри университетских стен двор превратился в один из самых необычных арт-уголков города.

Если пройти по Миллионной улице мимо строгих зданий СПбГУ, трудно представить, что за их стенами спрятан один из самых необычных двориков города. Но стоит оказаться внутри — и привычная университетская архитектура уступает место фантазии.

Двор филфака действительно превратился в мини-парк современной скульптуры — живую коллекцию, которая растёт уже больше двадцати лет.

Как всё началось

Первым здесь появился памятник, который вовсе не задумывался как начало будущего арт-пространства. Это была скульптура Арсена Аветисяна "Размышление о Маленьком принце", установленная по инициативе декана филологического факультета.

Композиция оказалась настолько поэтичной и точной по настроению, что вокруг неё постепенно начали появляться другие работы — подаренные авторами, созданные в рамках проектов или переданные университету. Так тихий университетский двор превратился в постоянно растущую коллекцию.

Что можно увидеть сегодня

Сейчас здесь размещено несколько десятков скульптур — коллекция пополняется, поэтому точное число постоянно меняется. Этот дворик ценят именно за разнообразие и смелость художественных решений: классическим памятникам тут не место, зато воображению — вполне.

Среди объектов, которые точно можно увидеть, — и Гоголевский Нос, «сбежавший» от майора Ковалева, и бегемотиху Тоню, и почти полутораметровую таксу. Рядом стоит тонкое воздушное Древо мира, неподалёку — Фонтан любви, солнечные часы и техногенная башня, а чуть в стороне притаился вафельный единорог — один из самых обсуждаемых "новичков" коллекции

Как попасть во дворик

Двор филфака открыт для посетителей, но с небольшими условиями:

📅 Пн–Сб, 10:00–18:00

🪪 На вахте просят предъявить паспорт для получения временного пропуска.

📍 Филологический факультет СПбГУ

Вход — со стороны внутреннего двора комплекса на Миллионной улице.

Почему это место стало культовым

Этот двор — редкий пример того, как академическая среда может сосуществовать с живым, экспериментальным искусством. Скульптуры стоят почти на уровне рук: их хочется рассматривать, обходить, искать детали, находить свои ассоциации.

Это пространство, где Маленький принц встречает Гоголевского Носа, а рядом с серьёзными памятными досками соседствуют фантазийные и ироничные объекты. И всё это — в самом сердце Петербурга.