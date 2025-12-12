Самый сюрреалистичный уголок Петербурга: такого вы точно не ожидали увидеть в тихом дворе университета

Если пройти по Миллионной улице мимо строгих зданий СПбГУ, трудно представить, что за их стенами спрятан один из самых необычных двориков города. Но стоит оказаться внутри — и привычная университетская архитектура уступает место фантазии.
Двор филфака действительно превратился в мини-парк современной скульптуры — живую коллекцию, которая растёт уже больше двадцати лет.
Как всё началось
Первым здесь появился памятник, который вовсе не задумывался как начало будущего арт-пространства. Это была скульптура Арсена Аветисяна "Размышление о Маленьком принце", установленная по инициативе декана филологического факультета.
Композиция оказалась настолько поэтичной и точной по настроению, что вокруг неё постепенно начали появляться другие работы — подаренные авторами, созданные в рамках проектов или переданные университету. Так тихий университетский двор превратился в постоянно растущую коллекцию.
Что можно увидеть сегодня
Сейчас здесь размещено несколько десятков скульптур — коллекция пополняется, поэтому точное число постоянно меняется. Этот дворик ценят именно за разнообразие и смелость художественных решений: классическим памятникам тут не место, зато воображению — вполне.
Среди объектов, которые точно можно увидеть, — и Гоголевский Нос, «сбежавший» от майора Ковалева, и бегемотиху Тоню, и почти полутораметровую таксу. Рядом стоит тонкое воздушное Древо мира, неподалёку — Фонтан любви, солнечные часы и техногенная башня, а чуть в стороне притаился вафельный единорог — один из самых обсуждаемых "новичков" коллекции
Как попасть во дворик
Двор филфака открыт для посетителей, но с небольшими условиями:
📅 Пн–Сб, 10:00–18:00
🪪 На вахте просят предъявить паспорт для получения временного пропуска.
📍 Филологический факультет СПбГУ
Вход — со стороны внутреннего двора комплекса на Миллионной улице.
Почему это место стало культовым
Этот двор — редкий пример того, как академическая среда может сосуществовать с живым, экспериментальным искусством. Скульптуры стоят почти на уровне рук: их хочется рассматривать, обходить, искать детали, находить свои ассоциации.
Это пространство, где Маленький принц встречает Гоголевского Носа, а рядом с серьёзными памятными досками соседствуют фантазийные и ироничные объекты. И всё это — в самом сердце Петербурга.