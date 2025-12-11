«Не понял, зачем так себя утруждать»: шеф-повар оценил новый тренд с лососем в банке

Правда о малосольном лососе, которую нужно знать.

Малосольный лосось — изысканное блюдо, любимое многими. Но что, если попробовать приготовить его необычным способом — в банке?

Этот вопрос портал «Городовой» адресовал шеф-повару Ивану Кудряшову, чтобы узнать, насколько оправдан такой метод и стоит ли тратить на него время.

Ответ оказался весьма неожиданным и заставил задуматься о целесообразности подобного эксперимента.

Недолговечная красота: риски хранения

Иван Кудряшов не скрывает своего скептического отношения к засолке лосося в банке.

“Малосольный лосось в банке. Честно, я такое видел один раз в жизни и не понял, зачем так себя утруждать”.

Шеф-повар отмечает, что малосольная рыба имеет очень короткий срок хранения.

“Потому что малосольная рыба долго не хранится”.

Вне зависимости от способа засолки, этот деликатес подвержен быстрой порче.

Контейнер или банка: в чем разница?

Главный аргумент против засолки в банке — отсутствие каких-либо преимуществ перед традиционным контейнером.

“И солить ее в любом случае приходится в контейнере. А если держать ее в банке, то она будет соленая”.

Шеф-повар подчеркивает, что рыба в банке неизбежно станет слишком соленой, поскольку процесс засолки происходит равномерно по всему объему.

Срок годности: от двух до шести суток

Важный момент, на который обращает внимание Иван Кудряшов — срок годности малосольной рыбы.

“Слабосоленая рыба хранится в принципе недолго от 2 до 5-6 суток”.

По истечении этого времени рыба начинает портиться, если ее не заморозить или не использовать консерванты.

“Дальше она начинает портиться, если ее не морозить. Ну или не хранить в вакууме с добавлением большого количества сахара для консервации или использованием вообще других консервантов”.

Классический рецепт и неожиданный ингредиент

Вместо сомнительного метода засолки в банке, шеф-повар предлагает проверенный рецепт.

“Обычно берется филе рыбы, обмакивается в засолочную смесь. Она, как правило, состоит из соли и сахара”.

В качестве оригинальной добавки Иван Кудряшов рекомендует использовать цедру апельсина.

“И можно добавить каких-нибудь специй. Я, например, предпочитаю добавлять цедру апельсина. И черный перец”.

Этот ингредиент придает рыбе неповторимый аромат и вкус.

Итог: стоит ли пробовать?

Несмотря на привлекательность необычного способа, шеф-повар однозначен в своем мнении.

“Метод не стоит пробовать”.

Причины просты: короткий срок хранения, отсутствие преимуществ перед контейнером и риск пересолить продукт. Гораздо разумнее воспользоваться проверенным рецептом и насладиться вкусом правильно приготовленного малосольного лосося.