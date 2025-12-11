«Не понял, зачем так себя утруждать»: шеф-повар оценил новый тренд с лососем в банке

Малосольный лосось — изысканное блюдо, любимое многими. Но что, если попробовать приготовить его необычным способом — в банке?
Этот вопрос портал «Городовой» адресовал шеф-повару Ивану Кудряшову, чтобы узнать, насколько оправдан такой метод и стоит ли тратить на него время.
Ответ оказался весьма неожиданным и заставил задуматься о целесообразности подобного эксперимента.
Недолговечная красота: риски хранения
Иван Кудряшов не скрывает своего скептического отношения к засолке лосося в банке.
“Малосольный лосось в банке. Честно, я такое видел один раз в жизни и не понял, зачем так себя утруждать”.
Шеф-повар отмечает, что малосольная рыба имеет очень короткий срок хранения.
“Потому что малосольная рыба долго не хранится”.
Вне зависимости от способа засолки, этот деликатес подвержен быстрой порче.
Контейнер или банка: в чем разница?
Главный аргумент против засолки в банке — отсутствие каких-либо преимуществ перед традиционным контейнером.
“И солить ее в любом случае приходится в контейнере. А если держать ее в банке, то она будет соленая”.
Шеф-повар подчеркивает, что рыба в банке неизбежно станет слишком соленой, поскольку процесс засолки происходит равномерно по всему объему.
Срок годности: от двух до шести суток
Важный момент, на который обращает внимание Иван Кудряшов — срок годности малосольной рыбы.
“Слабосоленая рыба хранится в принципе недолго от 2 до 5-6 суток”.
По истечении этого времени рыба начинает портиться, если ее не заморозить или не использовать консерванты.
“Дальше она начинает портиться, если ее не морозить. Ну или не хранить в вакууме с добавлением большого количества сахара для консервации или использованием вообще других консервантов”.
Классический рецепт и неожиданный ингредиент
Вместо сомнительного метода засолки в банке, шеф-повар предлагает проверенный рецепт.
“Обычно берется филе рыбы, обмакивается в засолочную смесь. Она, как правило, состоит из соли и сахара”.
В качестве оригинальной добавки Иван Кудряшов рекомендует использовать цедру апельсина.
“И можно добавить каких-нибудь специй. Я, например, предпочитаю добавлять цедру апельсина. И черный перец”.
Этот ингредиент придает рыбе неповторимый аромат и вкус.
Итог: стоит ли пробовать?
Несмотря на привлекательность необычного способа, шеф-повар однозначен в своем мнении.
“Метод не стоит пробовать”.
Причины просты: короткий срок хранения, отсутствие преимуществ перед контейнером и риск пересолить продукт. Гораздо разумнее воспользоваться проверенным рецептом и насладиться вкусом правильно приготовленного малосольного лосося.