Чтобы пересаживались на общественный транспорт: у метро «Парнас» появится многоуровневая парковка на 500 машин
Опубликовано: 11 декабря 2025 12:30
Власти вводят новые парковочные зоны, чтобы водители могли пересаживаться на общественный транспорт при поездках в центр города.

В будущем году в районе станции метро «Парнас» в Санкт-Петербурге запланировано начало работ по проектированию новой крупной перехватывающей стоянки.

Эта информация прозвучала в выступлении Михаила Курдяева, занимающего должность руководителя центра управления парковками, передает сообщает «КП в Петербурге».

Горожане вскоре смогут пользоваться современной многоуровневой парковкой на 500 автомобилей, которую возведут рядом с входом в метро.

По словам Михаила Курдяева, строительство таких стоянок рядом с ключевыми транспортными узлами особенно важно, однако этому препятствует нехватка необходимых участков и высокая стоимость земли. Он уточнил:

«Чтобы обеспечить весь трафик с севера, надо на каждой станции метро иметь стоянку на 500 машиномест».

Помимо грядущего объекта у «Парнаса», уже в ближайшее время откроется новая стоянка у станции метро «Рыбацкое», которая разместится на улице Юннатов. Восточный выезд из города дополнят такой важной инфраструктурой уже в ближайший понедельник, 15 декабря.

Также объявлено о планах сооружения аналогичной стоянки в Кронштадте.

Для привлечения автомобилистов действует специальная система оплаты: если водитель совершит на общественном транспорте не менее двух поездок, используя карту «Подорожник», то сможет парковаться бесплатно. Для этого достаточно предъявить карту на въезде и при выезде с территории стоянки.

Подобная мера призвана способствовать пересадке с личного транспорта на метро и другие маршруты общественного транспорта.

Ранее приводился пример жителя Петербурга, который решил проблему с парковкой в городе, приобретя собственный эвакуатор.

Юлия Аликова
