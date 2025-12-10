Городовой / Общество / Секрет японского перекуса: почему «треугольники с водорослями» покорили Россию
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Столица «Серебряного ожерелья» удивила: Тихвин в 2025-м нарастил турпоток на 18% Город
Петербургский храм, который появился из-за нехватки средств — и спрятался в здании Гознака Город
Петербургский «нет» Лондону «да»: как царская столица упустила шанс на первое метро Город
Нежное «вспоминаю тебя» с вирусом внутри: петербуржцам рассылают фото‑приманки Город
Похоронен в Лавре «без почестей»: что произошло 13 декабря в истории Петербурга Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Эксклюзив Краеведение Интересные факты
Категории
Общество Спорт
Эксклюзив

Секрет японского перекуса: почему «треугольники с водорослями» покорили Россию

Опубликовано: 10 декабря 2025 10:00
Jнигири
Секрет японского перекуса: почему «треугольники с водорослями» покорили Россию
Legion-Media/ NWCipurestock

Не просто рис, а культура быстрого и сытного питания.

Загадочные “треугольники с водорослями” стремительно ворвались в гастрономическую моду России, завоевав сердца горожан своей простотой и сытностью.

Эти японские онигири — не просто еда, а удобный формат, проверенный временем.

Шеф-повар Иван Кудряшов поделился с порталом «Городовой» секретами приготовления этого популярного перекуса, вспоминая свои впечатления от японской культуры потребления пищи.

Онигири: эталон уличной еды

По словам Ивана Кудряшова, онигири — это “замечательная закуска”. Вспоминая свой опыт в Японии, он отмечает их повсеместное присутствие:

“Прямо на всех ЖД-вокзалах, в метро продаются. У них стоят автоматы с готовой едой, и там продаются эти онигири”.

Хотя вкус японских версий, естественно, отличается из-за культурных нюансов, сам формат признается эталонным. Это “классный перекус — очень удобный, хороший и достаточно сытный”.

Рис — основа основ: избегаем “кубанской липкости”

Секрет успеха онигири кроется в правильном приготовлении риса. Главное требование — это сорт. Шеф-повар категоричен:

“Отваривается рис, но рис должен быть круглозерный, азиатский, не кубанский”.

Причина в свойствах местного зерна:

“Потому что кубанский достаточно липкий, крахмалистый такой”.

Для правильной текстуры, которая позволит сформировать треугольник, можно использовать альтернативу:

“Можно взять какой-нибудь рис для плова, он тоже подходит”.

После варки рис необходимо заправить.

“И сварив рис, добавить туда мизкан”.

Мизкан — это специальная заправка, которую традиционно используют “в рис для суши, роллов”, что придает зерну нужную клейкость и вкус, не делая его чрезмерно вязким.

Многообразие начинок и магия формы

Внутрь подготовленного риса кладется начинка, разнообразие которой поражает.

“Начинка может быть из сладкой фасоли. Может быть тунец свежий, консервированный. Абсолютно разная”.

Существует и минималистичный вариант — “просто рисовый треугольник, который заворачивается в лист нори”.

Форма — это не просто дань эстетике, а функциональное решение.

“Треугольник придает обычно форма”.

Хотя можно обойтись и без специальных инструментов, традиционно используется формочка.

“То есть закладывается в формочку часть риса, кладётся начинка, сверху закладывается вторая и всё это склеивается”.

Главное же, по мнению шефа, в удобстве потребления:

“Треугольник, потому что удобно есть”.

В итоге, онигири становятся идеальным решением для быстрого и питательного перекуса.

Автор:
Ксения Пронина Федор Никонов
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏 2
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью