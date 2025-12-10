Секрет японского перекуса: почему «треугольники с водорослями» покорили Россию

Загадочные “треугольники с водорослями” стремительно ворвались в гастрономическую моду России, завоевав сердца горожан своей простотой и сытностью.
Эти японские онигири — не просто еда, а удобный формат, проверенный временем.
Шеф-повар Иван Кудряшов поделился с порталом «Городовой» секретами приготовления этого популярного перекуса, вспоминая свои впечатления от японской культуры потребления пищи.
Онигири: эталон уличной еды
По словам Ивана Кудряшова, онигири — это “замечательная закуска”. Вспоминая свой опыт в Японии, он отмечает их повсеместное присутствие:
“Прямо на всех ЖД-вокзалах, в метро продаются. У них стоят автоматы с готовой едой, и там продаются эти онигири”.
Хотя вкус японских версий, естественно, отличается из-за культурных нюансов, сам формат признается эталонным. Это “классный перекус — очень удобный, хороший и достаточно сытный”.
Рис — основа основ: избегаем “кубанской липкости”
Секрет успеха онигири кроется в правильном приготовлении риса. Главное требование — это сорт. Шеф-повар категоричен:
“Отваривается рис, но рис должен быть круглозерный, азиатский, не кубанский”.
Причина в свойствах местного зерна:
“Потому что кубанский достаточно липкий, крахмалистый такой”.
Для правильной текстуры, которая позволит сформировать треугольник, можно использовать альтернативу:
“Можно взять какой-нибудь рис для плова, он тоже подходит”.
После варки рис необходимо заправить.
“И сварив рис, добавить туда мизкан”.
Мизкан — это специальная заправка, которую традиционно используют “в рис для суши, роллов”, что придает зерну нужную клейкость и вкус, не делая его чрезмерно вязким.
Многообразие начинок и магия формы
Внутрь подготовленного риса кладется начинка, разнообразие которой поражает.
“Начинка может быть из сладкой фасоли. Может быть тунец свежий, консервированный. Абсолютно разная”.
Существует и минималистичный вариант — “просто рисовый треугольник, который заворачивается в лист нори”.
Форма — это не просто дань эстетике, а функциональное решение.
“Треугольник придает обычно форма”.
Хотя можно обойтись и без специальных инструментов, традиционно используется формочка.
“То есть закладывается в формочку часть риса, кладётся начинка, сверху закладывается вторая и всё это склеивается”.
Главное же, по мнению шефа, в удобстве потребления:
“Треугольник, потому что удобно есть”.
В итоге, онигири становятся идеальным решением для быстрого и питательного перекуса.