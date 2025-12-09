Гулмамад, Аржун и даже Акселки: зачем петербуржцы дают новорождённым имена из давних времён

В начале декабря в Санкт-Петербурге среди новорождённых особо часто встречались такие имена, как София и Михаил. Эта тенденция сохраняется уже не первый месяц. Софией к началу зимы в городе были названы около 20 тысяч девочек, сообщает городской ЗАГС.
Помимо Софии, среди женских имён популярностью пользовались Ева, Анна, Мария и Варвара. В ноябре на пятое место вместо Варвары попадала Василиса.
Михаил стал наиболее часто встречающимся мужским именем, его получили примерно 23 тысячи новорождённых мальчиков. Кроме Михаила, в числе распространённых имён остаются Александр, Артём, Матвей и Тимофей.
Несмотря на устойчивую популярность традиционных имён, некоторые семьи решили выделиться. Девочкам давали такие редкие имена, как Салахуддин, Иманбике, Амелли, Акселки и Найя.
Среди необычных имен для мальчиков встречаются Мухаммад Исохон, Гулмамад, Аржун, Яровит и Данийель.
Ранее упоминалось, что в Северной столице к числу необычных имен относились Феофания и Даромир.