Городовой / Город / Искали персонал — получили взыскание: петербургскую медкомпанию оштрафовали за дискриминацию при найме
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Зима ударит по кошельку: обновление гардероба жителям СЗФО обойдётся в среднем в 18 тысяч рублей Город
«Катали и на северных оленях»: самые необычные зимние развлечения в Петербурге 150 лет назад Город
Петербургский актёр Кирилл Ульянов вернул квартиру и машину: при чём тут Долина? Город
Печатали не деньги, а налоговые справки: в Петербурге накрыли ОПГ, сколотившую десятки миллионов на подделках Город
«Зимой она становилась прямо по-настоящему главной улицей»: забытые зимние забавы Петербурга XVIII–XIX веков Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Эксклюзив Интересные факты Краеведение
Категории
Общество Спорт

Искали персонал — получили взыскание: петербургскую медкомпанию оштрафовали за дискриминацию при найме

Опубликовано: 9 декабря 2025 08:13
Искали персонал — получили взыскание: петербургскую медкомпанию оштрафовали за дискриминацию при найме
Искали персонал — получили взыскание: петербургскую медкомпанию оштрафовали за дискриминацию при найме
Городовой ру

К работе медсестёр допускались исключительно женщины, не состоящие в браке и соответствующие установленным внешним требованиям.

Медицинская организация из Санкт-Петербурга, известная как «ОЗ Мед», была подвергнута административному взысканию за публикацию в интернете объявлений, содержавших ограничения по возрасту, полу и семейному статусу при приёме на работу.

Размер штрафа составил 20 тысяч рублей. Об этом сообщила руководитель объединённой пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

В размещённых на сайте по поиску сотрудников вакансиях компания указывала требования: для должности медицинской сестры — администратора предполагалось гражданство Российской Федерации, статус одинокой женщины или девушки и возраст до 45 лет.

В другом объявлении содержалось условие: гражданство Российской Федерации, женский пол и «приятная внешность». Подобная формулировка ограничивает право на труд потенциальных соискателей по семейному положению, возрасту и половому признаку, что по закону не допускается.

«В соответствии с ч.3 ст. 53 Закона РФ от 12.12.2023 № 565-ФЗ «О занятости населения в Российской Федерации» запрещается распространение информации о свободных рабочих местах или вакантных должностях, содержащей сведения дискриминационного характера», — заявила Лебедева.

За каждое нарушение суд установил наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.

Ранее также сообщалось о жалобе от человека с инвалидностью на дискриминацию в одном из заведений города.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью