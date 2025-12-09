Искали персонал — получили взыскание: петербургскую медкомпанию оштрафовали за дискриминацию при найме

Медицинская организация из Санкт-Петербурга, известная как «ОЗ Мед», была подвергнута административному взысканию за публикацию в интернете объявлений, содержавших ограничения по возрасту, полу и семейному статусу при приёме на работу.
Размер штрафа составил 20 тысяч рублей. Об этом сообщила руководитель объединённой пресс-службы судов города Дарья Лебедева.
В размещённых на сайте по поиску сотрудников вакансиях компания указывала требования: для должности медицинской сестры — администратора предполагалось гражданство Российской Федерации, статус одинокой женщины или девушки и возраст до 45 лет.
В другом объявлении содержалось условие: гражданство Российской Федерации, женский пол и «приятная внешность». Подобная формулировка ограничивает право на труд потенциальных соискателей по семейному положению, возрасту и половому признаку, что по закону не допускается.
«В соответствии с ч.3 ст. 53 Закона РФ от 12.12.2023 № 565-ФЗ «О занятости населения в Российской Федерации» запрещается распространение информации о свободных рабочих местах или вакантных должностях, содержащей сведения дискриминационного характера», — заявила Лебедева.
За каждое нарушение суд установил наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.
Ранее также сообщалось о жалобе от человека с инвалидностью на дискриминацию в одном из заведений города.