Под Петербургом есть ландшафт, который ледник создавал тысячелетиями — и по нему можно пройти пешком

Это место кажется просто прогулочной зоной, но его рельеф объясняет то, что происходило здесь тысячи лет назад.

Колтушские высоты недалеко от Воейково — место, куда приезжают «просто погулять по лесу». Но стоит ступить на тропу, как становится ясно: это не обычный подлесок, а редчайший камовый рельеф, возникший на границе тающего ледника тысячи лет назад.

Здесь каждый холм и каждая ложбина появились не случайно, а благодаря движению огромных массивов льда и воды.

Камы, котловины и "провалы" — как ледник оставил после себя сложный рельеф

Колтушская возвышенность относится к камовым плато: песчаным холмам, сформированным в приледниковых озёрах. Вода приносила и откладывала слоистые пески, постепенно создавая холмы высотой в десятки метров.

Не менее выразительны и межкамовые понижения — ложбины и глубокие котловины, появившиеся либо из-за неровной аккумуляции песка, либо после того, как растаяли погребённые под ним ледяные линзы. Такие "провалы" могут достигать 25 метров глубины — отсюда и неповторимая волнистая структура местности.

Лесная тропа: маршрут по настоящему геологическому музею

Круговая экотропа проходит по самым выразительным частям возвышенности. Сначала — череда холмов, затем переходы через сухие ложбины и выхода к озёрам.

Озёра Мальково и Глухое появились в низинах, где вода задерживалась дольше всего. У обоих устроены зоны отдыха, а у Глухого озера тропа заходит на территорию "Усадьбы Неясыть" — здесь встречаются небольшие арт-объекты, деревянные фигуры и инсталляции.

Маршрут несложный, но рельеф холмистый: на подъёмах тропа ведёт по гребням кам, а в понижениях ненадолго скрывается в тени.

Практическая часть: как идти, если вы здесь впервые

Экотропа оборудована указателями, но на поворотах разметка иногда теряется, поэтому лучше ориентироваться по карте. Посещение — платное, информацию и QR-код дают стенды у входа.

Именно эта смесь "дикого" рельефа, почти нетронутого леса и продуманных мест отдыха делает Колтушские высоты одним из самых интересных природных маршрутов под Петербургом.