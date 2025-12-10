Пропало — и нашлось на другом конце мира: что произошло с яйцом Фаберже, созданным к 300-летию Романовых

В 1913 году, когда страна отмечала трёхсотлетие Романовых, император Николай II заказывает фирме Фаберже подарок, чей холодный блеск должен был подчеркнуть особенность момента.
Так появляется "Зимнее" яйцо — самый дорогой императорский заказ Фаберже и одновременно один из самых личных: оно предназначалось Марии Фёдоровне, матери императора.
Хрусталь, будто созданный из тающего льда
Яйцо установлено на основании из горного хрусталя, оформленного как кусок весеннего льда. Платиновые «струйки» и россыпь бриллиантов создают ощущение, что вода вот-вот начнёт стекать по поверхности. Прозрачные половинки украшены тончайшей гравировкой — хрусталь словно превращён в кристаллизующийся мороз. На вершине — лунный камень, мягко рассеивающий свет.
Цветы, которые нельзя сорвать
Главный сюрприз — корзинка из платины с розовыми алмазами, внутри которой распускаются подснежники. Их лепестки вырезаны из цельного белого кварца, стебли — золотые нити, листья — нефрит с зелёным кварцем в середине.
Набор миниатюрных весенних цветов, скрытых в «зимнем» яйце, делает замысел особенно выраженным: холод снаружи, жизнь — внутри.
Судьба, которая растаяла и всплыла вновь
После революции яйцо продали за границу. Оно переходило из рук в руки, исчезло в 1970-е и считалось потерянным почти двадцать лет. Вновь появилось в лондонском сейфе в 1994 году — и стало сенсацией.
Позднее его приобрёл эмир Катара, и теперь "Зимнее" яйцо хранится далеко от России, как одно из самых ценных творений Фаберже.