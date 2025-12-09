Городовой / Город / Кого и за что: из петербургского метро вывели более 150 нарушителей за месяц
Кого и за что: из петербургского метро вывели более 150 нарушителей за месяц

Опубликовано: 9 декабря 2025 08:47
Метро, Петербург
Global Look Press / Maksim Konstantinov

Сотрудники специального подразделения приступают к своим обязанностям по установленному графику сменности.

Каждый день шестьдесят сотрудников специального подразделения выходит на дежурство для охраны пассажиров и объектов метрополитена. По информации Комитета по транспорту Петербурга, их обязанности включают обеспечение порядка и безопасности как на станциях, так и в поездах и служебных помещениях.

Сотрудники работают на всех участках метрополитена, не ограничиваясь отдельными зонами.

За ноябрь оперативные группы вывели из метро свыше 150 человек, нарушивших правила поведения. Среди них были те, кто вел себя неподобающим образом или находился в состоянии опьянения.

Ранее сообщалось о происшествии у станции «Удельная», где женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, распылила слезоточивый газ в лицо подростка.

Юлия Аликова
