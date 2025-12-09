Электронный дневник под угрозой: почему родители Петербурга волнуются о ценах

Слухи о возможном введении платы за пользование электронными дневниками вызвали серьезное беспокойство среди жителей Санкт-Петербурга.

Эта система, ставшая неотъемлемой частью учебного процесса, представляет собой удобный инструмент для оперативного контроля успеваемости детей.

Однако перспектива монетизации вызывает вопросы о доступности цифровых образовательных сервисов.

Учитель высшей категории и почётный работник общего образования Российской Федерации Андрей Дорожков поделился с порталом «Городовой» своим видением ситуации.

Цифровой откат: когда удобство становится роскошью

По мнению Андрея Дорожкова, введение платы за электронный дневник маловероятно, поскольку это может спровоцировать массовый отказ родителей от использования системы.

“Не думаю. Просто большая часть родителей тогда откажется от использования данной системы и будет требовать от учителей, классных руководителей информацию как это было в прошлые времена”.

Речь идет о возвращении к аналоговым методам фиксации успеваемости.

Педагог предполагает, что в случае монетизации образовательных платформ, школы будут вынуждены вернуться к “выписка соотметок в обычный дневник или просто общая распечатка за неделю”.

Эксперт уверен, что такой шаг не останется незамеченным общественностью.

“Как мне кажется, это вызовет бурю возмущений со стороны родительской общественности”.

Цена удобства и угроза для EdTech

Электронный дневник, безусловно, является удобным инструментом для родителей, обеспечивающим прозрачность учебного процесса. Однако готовность населения к оплате этой услуги остается под вопросом.

“Это конечно очень удобно для родителей — но не думаю, 100% готовы будут оплачивать систему”, — отмечает Андрей Дорожков.

Более того, введение платы за один из ключевых сервисов может создать опасный прецедент для всей системы российского образования. Если монетизация коснется дневника, под удар попадут и другие цифровые инструменты.

“Если подобное произойдет, то под сомнения попадут все системы, которые сегодня есть и появляются в образовании — значит и все остальное станет платным”.

Это может остановить прогресс в области образовательных технологий.

Возвращение к бумаге: компромисс или необходимость?

Учитель подчеркивает, что даже в эпоху тотальной цифровизации часть родителей уже сейчас предпочитает альтернативные методы получения информации.

“Хотя, сегодня есть часть родителей, которые и сегодня не в системе и просят классного руководителя пересылать отметки их чада”.

Для таких семей электронный дневник уже сейчас не является основным источником сведений об успеваемости.

Если произойдет полный отказ от платной системы, это повлечет за собой дополнительную нагрузку на педагогов, которым придется дублировать информацию вручную.

Андрей Дорожков делится своей практикой, которая служит своего рода страховкой от подобных ситуаций:

"Я, как классный руководитель каждую неделю отправлю отметки родителям для того, чтобы на 100% понимать, что они осведомлены и не выяснять смотрел ли он или не смотрел самостоятельно в системе”.

Таким образом, даже при наличии цифрового инструмента, личная коммуникация остается важным элементом педагогической работы в условиях неопределенности.