Основанные в XIII веке и раньше: 5 древних городов, которые пустеют на глазах – почему туда стоит поехать прямо сейчас

Эти старинные города могут исчезнуть

Более 100 российских городов находятся под угрозой исчезновения из-за оттока молодежи. Люди покидают малую родину, поскольку сталкиваются с отсутствием работы и перспектив.

Эксперты считают, что поддержать такие регионы поможет туризм. Действительно, многие из этих городов обладают уникальным наследием, которое может стать основой для их возрождения.

Порхов (Псковская область)

Город построили в 1239 году как крепость для защиты от врагов. До сих пор там сохранились мощные стены и старые земляные валы. Сейчас в Порхове живет всего 7000 человек. Молодежь уезжает, работы почти нет, но сам городок чистый и уютный, а древняя крепость открыта для всех.

Тотьма (Вологодская область)

Небольшой город на Севере с очень необычными церквями. Их построили в стиле «тотемское барокко» - храмы украшены затейливыми узорами из кирпича и похожи на сказочные корабли. Город маленький и очень уютный, работают музеи, проводят фестивали. Но после школы ребятам приходится уезжать учиться в Вологду или Питер, потому что в Тотьме нет университетов и нормальной работы.

Каргополь (Архангельская область)

Город, где много старинных белых церквей и особый северный свет. Живет там около 9000 человек, и жизнь течет медленно и спокойно. В Каргополе сохранились старые ремесла, есть музей и мастер-классы. Но добраться сюда сложно: дороги плохие, интернет ловит с перебоями, а до большого города далеко.

Кемь (Республика Карелия)

Город стоит прямо на берегу Белого моря. Там деревянные дома, пахнет рыбой и морем, везде старые лодки. Обычно сюда приезжают только чтобы пересесть на паром до Соловецких островов. Но если остаться здесь хотя бы на день, можно увидеть красные рассветы, туман над водой и почувствовать настоящую жизнь старого поморского города.

Нолинск (Кировская область)

Когда-то это был богатый купеческий город, о котором знала вся страна. Сейчас Нолинск - тихое и спокойное место. Там сохранились старинные купеческие дома с резными наличниками и большая площадь. Местные жители стараются развивать туризм: ремонтируют старые здания и проводят фестивали. Но выживет ли город дальше - пока непонятно.

