В марте антуриуму – обязательно: 2 шт. в воду – и в апреле алые бутоны полезут как по расписанию, один за другим
В марте антуриуму – обязательно: 2 шт. в воду – и в апреле алые бутоны полезут как по расписанию, один за другим

Опубликовано: 16 марта 2026 05:17
 Проверено редакцией
Чем подкормить антуриум, чтобы он выдал охапку цветоносов 

Антуриум любят многие цветоводы, ведь он отличается неприхотливостью и способен радовать алыми бутонами круглый год. Но иногда растение чахнет, кончики листьев начинают желтеть, а о цветоносах и мечтать не приходится. Как исправить ситуацию и запустить неуемное цветение антуриума, в Дзен-канале "60 соток в Сибири" рассказала агроном Елена Николаева.

Опрыскивание от болезней и вредителей

Во-первых, по словам эксперта, антуриум может жухнуть из-за пересушивания, перелива, болезней или вредителей. Ведь если почва переувлажнена, то цветок не может усвоить полезные вещества, а значит и заложить бутоны. Поэтому важно обеспечить растению умеренный полив, влажность в 50%-60% и хорошее освещение.

Чтобы оживить антуриум, следует опрыскать его с экстрактом пихты. Для приготовления раствора достаточно развести 7 миллилитров экстракта в 1 литре теплой воды. Как объяснила Елена Николаева, в экстракте пихты содержатся фитонциды, которые подавляют развитие патогенных бактерий и грибков.

Тесный горшок

Во-вторых, антуриум цветет только в тесном горшке. Если же он просторный, то растение сначала будет осваивать корнями земляной ком и лишь после этого начнет закладку бутонов.

Подкормка для роста и цветения

В-третьих, для стимуляции роста и цветения нужно растворить 1 таблетку янтарной кислоты и 1 таблетку никотиновой кислоты в 1 литре воды. Все размешать и опрыскивать антуриум по листу 1 раз в 10-14 дней.

Кроме того, следует развести 2 грамма монокалий фосфата в 1 литре воды и поливать растение под корень 1 раз в 2 недели курсом 3-4 раза.

