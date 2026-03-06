1 г в воду – и антуриум вне себя от счастья: штампует алые бутоны без продыху и днем, и ночью

Как запустить цветение у антуриума

Антуриум есть почти у каждого цветовода. Ведь это яркое и эффектное тропическое растение, которое может радовать новыми бутонами круглый год. Но иногда антуриум начинает чахнуть и не торопится выпускать цветоносы. Как исправить ситуацию и разбудить даже самый сонный цветок, объяснила выпускница ТСХА, агроном Ксения Давыдова.

Подкормка

По словам эксперта, для запуска цветения антуриуму нужна питательная подкормка. Для ее приготовления понадобится:

азофоска – 1 грамм;

гумат калия – 2 миллилитра;

вода – 1 литр.

Смешиваем указанные ингредиенты и поливаем антуриум под корень. Как объяснила эксперт, азофоска обеспечит цветок азотом, фосфором и калием, важными для активного роста и закладки бутонов. Гумат калия помимо калия снабдит антуриум гуминовыми кислотами. В результате растение оживет и начнет цвести.

Опрыскивание

Кроме того, антуриум приветствует опрыскивание и полив с янтарной кислотой. Она подкисляет грунт и стимулирует цветение. Для приготовления раствора достаточно смешать 0,2 грамма или полтаблетки "янтарки" и 1 литр воды. Полить антуриум под корень и опрыскать его по листу.

Личный опыт цветоводов

Цветоводы поблагодарили эксперта за советы и рассказали, как ни сами заставляют антуриум цвести:

"В один горшок сажаю всегда 4-5 растений. Если антуриум растет один, то он дает 2, максимум 5 цветоносов, а 5 растений одновременно раскрывают 15 алых соцветий на фоне пышной зелени". "Чтобы антуриум пышно цвел, ему нужен тесный горшок. В просторном он будет только наращивать корни". "Добилась цветения так: сделала горячий душ до 40 градусов, опрыскала раствором бутона и полила слабым раствором удобрения для декоративно-цветущих. Такую процедуру проделала 2 раза с интервалом в неделю. Бутончики полезли: уже 4 штуки, только мелковаты".

