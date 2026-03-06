Куриная грудка получится самой сочной и нежной - никакого сухого мяса: спасёт блюдо 1 секрет

Куриная грудка считается диетическим мясом, она вкусная и полезная. Но вот проблема - у многих хозяек не получается приготовить блюда из неё так, чтобы получилось нежное и сочное, а не сухое мясо. Есть некоторые секретики.
Как приготовить куриную грудку, чтобы она получилась очень сочной, рассказывают на профильном канале "Простые рецепты".
Для приготовления самой сочной куриной грудки нам понадобится:
- 3 шт. филе куриной грудки;
- 30 г сливочного масла;
- 3 зубчика чеснока;
- 2 ст. л. 9% уксуса;
- 3 ст. л. соевого соуса;
- специи и соль;
- 4 ст. л. пшеничной муки.
Готовить куриную грудку будем таким способом
- На куриной грудке делаем насколько неглубоких надрезов с обеих сторон. Это поможет мясу лучше прожариться.
- Солим грудки, добавляем специи по своему вкусу, втираем их руками, чтобы попали в надрезы.
- Тщательно обваливаем грудки в муке с 2 сторон и отправляем на сковородку, разогретую с растительным маслом.
- Жарить будем на сильном нагреве по пару минут с 2 сторон, наша цель - чтобы образовалась румяная корочка.
- Теперь нагрев снижаем, добавляем на сковородку сливочное масло, нарезанный чеснок, выливаем уксус и соевый соус.
- Жарим в получившейся смеси также с 2 сторон, за 15-20 минут куриные грудки будут полностью готовы.
Мясо получится очень сочным, вкусным и ароматным. Подавать его будет хорошо с картофелем, рисом, макаронами или любым другим гарниром по вашему желанию.
Совет: если куриная грудка с ужина осталась, её можно убрать на ночь в холодильник в закрытой посуде, а утром - нарезать на ломтики и положить на бутерброд, это также очень вкусно.
