Приехал за Золушкой, а тут все Королевы: иностранцы мечтают о русских женах, но никто не "тянет" - и дело не в деньгах и штампе
Приехал за Золушкой, а тут все Королевы: иностранцы мечтают о русских женах, но никто не "тянет" - и дело не в деньгах и штампе

Опубликовано: 6 марта 2026 03:45
 Проверено редакцией
Городовой ру
legion-media
Отношения с русскими женщинами требуют от иностранца больше, чем просто пометка в паспорте

Многие иностранцы отправляются на поиски «Золушки» из России. Они представляют себе тихую домохозяйку, которая будет варить борщи и с восхищением ловить каждое слово. Однако, прилетев в любой российский город, такой «принц» сталкивается с реальностью, отмечает автор канала "Стеклянная сказка". Вместо покорной девушки он встречает настоящую Королеву.

Иностранец с букетом цветов надеется очаровать девушку обещаниями безбедной жизни за границей. Но он совершенно не готов к тому, что русская женщина - это не просто украшение.

Она может одновременно готовить обед, помогать ребенку с домашним заданием и решать рабочие вопросы, при этом выглядеть просто великолепно. Гость из-за рубежа теряется, а для россиянки это норма жизни.

Иностранного жениха ждет разочарование, когда он понимает, что за первого встречного русские женщины замуж не выходят. Россиянки отлично знают себе цену и обращают внимание не на бриллианты, а на реальные поступки.

Пока иностранец рассказывает о планах, она внимательно изучает его. Россиянка не станет терпеть пустозвона с заграничным паспортом. Ей нужен настоящий мужчина, способный доказать любовь делом.

Глядя на хрупкую русскую женщину, кажется, что она вот-вот разобьется. Но стоит попробовать надавить на нее или сломать, как тут же проявится стальной характер, способный выдержать любые удары судьбы.

Россию можно смело ставить в пример всему миру по отношению к женщинам. В стране нет жестких восточных устоев, но и нет западного обесценивания женской сути. Женщина в России - это личность.

"Глядя на то, как мир пытается копировать славянскую красоту и стиль, становится понятно: за этим стоит подлинная сила традиций и искренность, которую не купить и не подделать", - сказал автор канала.

Ранее портал "Городовой" сообщал, с чем столкнулись российские туристы в ОАЭ.

Автор:
Анастасия Чувакова
