Без замешивания и танцев с бубнами: рецепт влажных куличей на Пасху – вкуснее не придумать

Предстоящий праздник Пасхи традиционно ассоциируется с выпечкой куличей. Предлагаем вашему вниманию упрощенный рецепт влажных куличей, не требующий замешивания теста, который позволит приготовить нежный и вкусный десерт для вашей семьи.
Ингредиенты:
- Мука пшеничная просеянная – 350-380 г;
- Яйца – 2 шт.;
- Молоко – 150 мл;
- Дрожжи – 7 г (2 ч. л.);
- Масло сливочное – 100 г;
- Ванилин – ¼ ч. л.;
- Сахар – 120 г;
- Соль – ¼ ч. л.;
- Цедра лимона – с 1 шт.;
- Изюм – 150 г + 1/3 ст. л. муки.
Процесс приготовления:
1. Подогрейте молоко до теплого состояния. Добавьте дрожжи, сахар и небольшое количество муки. Тщательно перемешайте и оставьте на 10 минут для активации дрожжей.
2. В отдельной емкости взбейте размягченное сливочное масло с яйцами. Добавьте соль, ванилин и сахар. Соедините полученную смесь с молочной массой и постепенно введите муку до достижения однородной консистенции, напоминающей густую сметану.
3. Накройте тесто натуральной тканью и оставьте на несколько часов для увеличения объема как минимум в два раза.
4. Залейте изюм кипятком, дайте ему настояться в течение 10 минут, затем обсушите и обваляйте в муке перед добавлением в тесто.
5. Разделите тесто на порции и разложите по формам. Дайте куличам подняться до верхнего края формы.
6. Выпекайте куличи в предварительно разогретой до 170 °C духовке около 30 минут.
После выпекания остудите куличи и украсьте глазурью по вашему усмотрению.
