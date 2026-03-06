Городовой / Полезное / Без замешивания и танцев с бубнами: рецепт влажных куличей на Пасху – вкуснее не придумать
Без замешивания и танцев с бубнами: рецепт влажных куличей на Пасху – вкуснее не придумать

Опубликовано: 6 марта 2026 02:43
 Проверено редакцией
Рецепт кулича без заморочек

Предстоящий праздник Пасхи традиционно ассоциируется с выпечкой куличей. Предлагаем вашему вниманию упрощенный рецепт влажных куличей, не требующий замешивания теста, который позволит приготовить нежный и вкусный десерт для вашей семьи.

Ингредиенты:

  • Мука пшеничная просеянная – 350-380 г;
  • Яйца – 2 шт.;
  • Молоко – 150 мл;
  • Дрожжи – 7 г (2 ч. л.);
  • Масло сливочное – 100 г;
  • Ванилин – ¼ ч. л.;
  • Сахар – 120 г;
  • Соль – ¼ ч. л.;
  • Цедра лимона – с 1 шт.;
  • Изюм – 150 г + 1/3 ст. л. муки.

Процесс приготовления:

1. Подогрейте молоко до теплого состояния. Добавьте дрожжи, сахар и небольшое количество муки. Тщательно перемешайте и оставьте на 10 минут для активации дрожжей.

2. В отдельной емкости взбейте размягченное сливочное масло с яйцами. Добавьте соль, ванилин и сахар. Соедините полученную смесь с молочной массой и постепенно введите муку до достижения однородной консистенции, напоминающей густую сметану.

3. Накройте тесто натуральной тканью и оставьте на несколько часов для увеличения объема как минимум в два раза.

4. Залейте изюм кипятком, дайте ему настояться в течение 10 минут, затем обсушите и обваляйте в муке перед добавлением в тесто.

5. Разделите тесто на порции и разложите по формам. Дайте куличам подняться до верхнего края формы.

6. Выпекайте куличи в предварительно разогретой до 170 °C духовке около 30 минут.

После выпекания остудите куличи и украсьте глазурью по вашему усмотрению.

Ранее мы рассказали, как сделать самый сырный бутерброд.

Ксения Сафрыгина
