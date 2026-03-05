Очень сырный бутерброд: вкусный и полезный завтрак за 5 минут – муж будет просить это блюдо каждый день

Весной совершенно не хочется тратить время на приготовление завтрака. Предпочтительнее уделить драгоценные минутки прогулкам и отдыху, нежели проведению его у плиты.
Предлагаем вашему вниманию рецепт простой закуски. Её приготовление занимает минимум времени и не требует значительных финансовых вложений.
Ингредиенты:
- сыр — 200 гр;
- маринованные огурцы — 3 шт;
- морковь — 1 шт;
- чеснок — 1 зубчик;
- майонез — по вкусу;
- белый хлеб — батон.
1. Предварительно очистите морковь. Затем натрите сыр и морковь на мелкой терке, переложите их в подходящую миску для дальнейшего смешивания.
2. Очистите чеснок и измельчите его с помощью пресса.
3. Маринованные огурцы нарежьте мелкими кубиками. Соедините все ингредиенты, заправьте майонезом и тщательно перемешайте.
4. В это время обжарьте ломтики белого хлеба на подсолнечном масле до золотистой корочки с обеих сторон. Нанесите приготовленную смесь на обжаренный хлеб. Приятного аппетита!
Ранее мы рассказали, как испечь классические пышки из СССР.