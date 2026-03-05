Городовой / Полезное / Очень сырный бутерброд: вкусный и полезный завтрак за 5 минут – муж будет просить это блюдо каждый день
Очень сырный бутерброд: вкусный и полезный завтрак за 5 минут – муж будет просить это блюдо каждый день

Опубликовано: 5 марта 2026 05:39
 Проверено редакцией
Необычный бутерброд с сыром

Весной совершенно не хочется тратить время на приготовление завтрака. Предпочтительнее уделить драгоценные минутки прогулкам и отдыху, нежели проведению его у плиты.

Предлагаем вашему вниманию рецепт простой закуски. Её приготовление занимает минимум времени и не требует значительных финансовых вложений.

Ингредиенты:

  • сыр — 200 гр;
  • маринованные огурцы — 3 шт;
  • морковь — 1 шт;
  • чеснок — 1 зубчик;
  • майонез — по вкусу;
  • белый хлеб — батон.

1. Предварительно очистите морковь. Затем натрите сыр и морковь на мелкой терке, переложите их в подходящую миску для дальнейшего смешивания.

2. Очистите чеснок и измельчите его с помощью пресса.

3. Маринованные огурцы нарежьте мелкими кубиками. Соедините все ингредиенты, заправьте майонезом и тщательно перемешайте.

4. В это время обжарьте ломтики белого хлеба на подсолнечном масле до золотистой корочки с обеих сторон. Нанесите приготовленную смесь на обжаренный хлеб. Приятного аппетита!

Ранее мы рассказали, как испечь классические пышки из СССР.

Автор:
Ксения Сафрыгина
Полезное
