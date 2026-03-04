Классические пышки по ГОСТу из СССР: Такие нежные и воздушные, что тают во рту

Вкусные пышки, как в старом советском кафе - давно забытый вкус детства. Готовят такие сейчас мало в каких заведениях. Но можно освоить приготовление пышек из СССР по ГОСТу самостоятельно, ничего сильно сложного в этом нет.
Способом приготовления воздушных пышек по ГОСТу делятся на канале "Простые рецепты", скорее бегите готовить эту вкусную выпечку.
Для приготовления пышек по ГОСТу необходимо взять такие продукты:
- 4 стакана муки;
- 2 ст. л. сухих дрожжей;
- 2 ст. л. сахара;
- 0,5 ч. л. соли;
- 300 мл воды;
- 1 яйцо;
- 30 г сливочного масла;
- растительное масло для жарки;
- сахарная пудра для обсыпки.
Рассмотрим подробно приготовление вкусных пышек
- Муку просеиваем в глубокую посуду, туда же сыплем соль, сахар, сухие дрожжи, перемешиваем сухую массу ложкой.
- Подогреваем воду до тёплого состояния, выкладываем сливочное масло и сырое яйцо, перемешиваем венчиком.
- В сухую смесь вводим воду с яйцом и маслом, перемешиваем при помощи ложки. Не нужно делать тесто слишком густым, добавляя ещё муки. Такая густота идеальна, иначе пончики не получатся водушными.
- Ставим кастрюлю с тестом подходить на 1,5 часа в тёплое место, накрыв посуду крышкой.
- За это время обминаем тесто 2-3 раза, это обязательно, так изделия получатся максимально пышными.
- При работе с тестом муку не добавляем, руки и рабочую поверхность обильно мажем растительным маслом и подливаем его по мере расходования. Тесто не должно прилипать.
- Тесто делим на заготовки размером с грецкий орех, раскладываем "доходить" на 20 минут, накрыв плёнкой, чтобы тесто не сохло.
- Каждую заготовку растягиваем руками, делаем дырочку, опускаем жариться в раскалённой масло.
- Готовые пышки вынимаем шумовкой на блюдо, выстеленной салфеткой, чтобы убрать лишнее масло.
Подаём воздушные пышки, посыпав их сахарной пудрой. Это очень вкусный десерт, который мигом перенесёт вас в детство!
