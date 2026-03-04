Городовой / Полезное / Классические пышки по ГОСТу из СССР: Такие нежные и воздушные, что тают во рту
Классические пышки по ГОСТу из СССР: Такие нежные и воздушные, что тают во рту

Опубликовано: 4 марта 2026 04:28
 Проверено редакцией
Рецепт приготовления вкусных пышек.

Вкусные пышки, как в старом советском кафе - давно забытый вкус детства. Готовят такие сейчас мало в каких заведениях. Но можно освоить приготовление пышек из СССР по ГОСТу самостоятельно, ничего сильно сложного в этом нет.

Способом приготовления воздушных пышек по ГОСТу делятся на канале "Простые рецепты", скорее бегите готовить эту вкусную выпечку.

Для приготовления пышек по ГОСТу необходимо взять такие продукты:

  • 4 стакана муки;
  • 2 ст. л. сухих дрожжей;
  • 2 ст. л. сахара;
  • 0,5 ч. л. соли;
  • 300 мл воды;
  • 1 яйцо;
  • 30 г сливочного масла;
  • растительное масло для жарки;
  • сахарная пудра для обсыпки.

Рассмотрим подробно приготовление вкусных пышек

  1. Муку просеиваем в глубокую посуду, туда же сыплем соль, сахар, сухие дрожжи, перемешиваем сухую массу ложкой.
  2. Подогреваем воду до тёплого состояния, выкладываем сливочное масло и сырое яйцо, перемешиваем венчиком.
  3. В сухую смесь вводим воду с яйцом и маслом, перемешиваем при помощи ложки. Не нужно делать тесто слишком густым, добавляя ещё муки. Такая густота идеальна, иначе пончики не получатся водушными.
  4. Ставим кастрюлю с тестом подходить на 1,5 часа в тёплое место, накрыв посуду крышкой.
  5. За это время обминаем тесто 2-3 раза, это обязательно, так изделия получатся максимально пышными.
  6. При работе с тестом муку не добавляем, руки и рабочую поверхность обильно мажем растительным маслом и подливаем его по мере расходования. Тесто не должно прилипать.
  7. Тесто делим на заготовки размером с грецкий орех, раскладываем "доходить" на 20 минут, накрыв плёнкой, чтобы тесто не сохло.
  8. Каждую заготовку растягиваем руками, делаем дырочку, опускаем жариться в раскалённой масло.
  9. Готовые пышки вынимаем шумовкой на блюдо, выстеленной салфеткой, чтобы убрать лишнее масло.

Подаём воздушные пышки, посыпав их сахарной пудрой. Это очень вкусный десерт, который мигом перенесёт вас в детство!

Ранее издание "Городовой" рассказывало, как можно приготовить десерт с творогом.

Автор:
Марина Котова
Полезное
