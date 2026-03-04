«А где все эмигранты?» Страны, куда переехали россияне, и как они живут за границей на самом деле

Где русские эмигранты жалеют о переезде

Направления для переезда у россиян сильно изменились в последние годы. Если раньше после слов «эмиграция» представлялись Лондон и Париж, то теперь россияне чаще выбирают Восток и Юг.

Автор канала "Путешествуя на диване" рассказал о самых популярных странах, где жизнь действительно хороша, а где за красивой картинкой скрываются серьезные проблемы.

Казахстан

Эта страна стала неожиданным хитом для айтишников. Три года назад Алматы и Астану никто не рассматривал как точку притяжения для специалистов. Главный плюс - все говорят по-русски, вывески и меню понятны без перевода.

Но есть и минусы: аренда жилья в Алматы взлетела до московских цен. Климат оставляет желать лучшего (в Астане суровые морозы, в Алматы - смог и землетрясения). Местный менталитет требует привыкания - без связей многие вопросы решать сложно.

legion-media

Грузия

Это государство превратилось в настоящий рай для фрилансеров. Тбилиси и Батуми заполонили удаленщики, которых привлекает невероятная гибкость местных властей. Россияне могут жить здесь без визы целый год, достаточно лишь раз съездить в Армению и вернуться обратно. Добавьте к этому вкусную еду, живописную природу и расслабленный ритм жизни.

Есть и другая сторона медали: маленькая страна не справляется с наплывом приезжих, цены на жилье выросли в три раза, и местные этим недовольны. Отношение к русским двоякое: старшее поколение улыбается, а молодежь часто смотрит косо.

фото Городовой ру

Турция

Страна из люксового курорта превратилась в место для полноценной жизни. Люди покупают здесь квартиры, отдают детей в школы и стремятся к спокойной жизни у моря.

Раньше покупка жилья за 100 тысяч долларов гарантировала получение ВНЖ. Но сейчас ситуация изменилась: получить вид на жительство стало почти невозможно, людям отказывают пачками, и даже с недвижимостью они оказываются нелегалами. К тому же инфляция в Турции бешеная - цены в магазинах меняются практически каждую неделю.

фото Городовой ру

Эмиграция - это уже не туризм, а постоянный стресс, включая тоску по дому и вечные проблемы с документами. Получается, что идеального места на Земле не существует - везде есть свои плюсы и жирные минусы.

Ранее портал "Городовой" рассказал , к чему невозможно привыкнуть в Петербурге.