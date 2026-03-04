Городовой / Полезное / Из 100500 сортов томатов-черри выбираю 1: Сладкие, алые, собраны в кисти по 100 штук
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
3 пшика на диваны и кресла: Кот больше к ним не подойдёт- желание точить когти пропало Полезное
Взрыв вкуса: Сицилийский салат станет фаворитом на вашем столе – рецепт Полезное
Нервный срыв фикуса Бенджамина: почему у растения стали опадать листья - 6 причин Полезное
Когда хочется вкусного: Готовлю ужин в 1 посуде - курочку под царской шубкой Полезное
Тайник с золотом и призрак Распутина: эти и другие городские легенды загадочного Питера Вопросы о Петербурге
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Туризм Рецепты Цветы
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Из 100500 сортов томатов-черри выбираю 1: Сладкие, алые, собраны в кисти по 100 штук

Опубликовано: 4 марта 2026 01:37
 Проверено редакцией
Из 100500 сортов томатов-черри выбираю 1: Сладкие, алые, собраны в кисти по 100 штук
Из 100500 сортов томатов-черри выбираю 1: Сладкие, алые, собраны в кисти по 100 штук
Legion-Media
Выбираем вкусные томаты для теплицы.

Томаты-черри - отдельный вид дачного "искусства". Они славятся не только вкусными плодами, но и красивыми кустами. Многие дачники высаживают их на видном месте участка, чтобы радовали глаз.

Если не знаете, какой томат-черри выбрать из 100500 сортов, обратитесь к совету специалистов в огородном деле.

Какой сорт томатов-черри выбрать для теплицы рассказывают на профильном портале "Томатовед".

Эксперты рекомендуют обратить внимание на сорт "Барбарис F1". Он славится просто огромными кистями плодов, количество в каждой может доходить аж до 100 штук.

Подходит сорт для высадки в теплицах, в таких условиях можно получить максимальный урожай.

Кусты вырастают высокими, до 2 метров, их необходимо подвязывать к опоре, иначе они будут стелиться по земле, путаться, урожай получить будет проблематично.

Плоды этот сорт даёт некрупные, до 12 граммов весом. При этом вкус помидорок - насыщенный сладкий, сорт отличается высоким содержанием сахаров, аж до 8 процентов.

Помидоры несмотря на свой размер отличаются высокой сочностью, при этом мякоть у них плотная, а шкурка не лопается при хранении и транспортировке, нередко такое томаты выащивают на продажу.

Томаты хорошо есть в свежем виде, можно отправлять целиком или разрезанными на половинки в салаты, а также другие закуски. Крупная кисть,увешанная мелкими вишневидными томатами красного цвета, украсит любой стол, сорт относят к высоко декоративным.

Кроме того томаты сорта "Барбарис F1" отлично подходят для концервирования в целом виде. Благодаря мелкому размеру их можно укладывать даже в небольшие баночки. Такую красивую консервацию будет не стыдно подарить друзьям или родственникам.

Ранее издание "Городовой" рассказывало, как можно подкормить рассаду томатов для крепости стволов.

Автор:
Марина Котова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью