Из 100500 сортов томатов-черри выбираю 1: Сладкие, алые, собраны в кисти по 100 штук

Выбираем вкусные томаты для теплицы.

Томаты-черри - отдельный вид дачного "искусства". Они славятся не только вкусными плодами, но и красивыми кустами. Многие дачники высаживают их на видном месте участка, чтобы радовали глаз.

Если не знаете, какой томат-черри выбрать из 100500 сортов, обратитесь к совету специалистов в огородном деле.

Какой сорт томатов-черри выбрать для теплицы рассказывают на профильном портале "Томатовед".

Эксперты рекомендуют обратить внимание на сорт "Барбарис F1". Он славится просто огромными кистями плодов, количество в каждой может доходить аж до 100 штук.

Подходит сорт для высадки в теплицах, в таких условиях можно получить максимальный урожай.

Кусты вырастают высокими, до 2 метров, их необходимо подвязывать к опоре, иначе они будут стелиться по земле, путаться, урожай получить будет проблематично.

Плоды этот сорт даёт некрупные, до 12 граммов весом. При этом вкус помидорок - насыщенный сладкий, сорт отличается высоким содержанием сахаров, аж до 8 процентов.

Помидоры несмотря на свой размер отличаются высокой сочностью, при этом мякоть у них плотная, а шкурка не лопается при хранении и транспортировке, нередко такое томаты выащивают на продажу.

Томаты хорошо есть в свежем виде, можно отправлять целиком или разрезанными на половинки в салаты, а также другие закуски. Крупная кисть,увешанная мелкими вишневидными томатами красного цвета, украсит любой стол, сорт относят к высоко декоративным.

Кроме того томаты сорта "Барбарис F1" отлично подходят для концервирования в целом виде. Благодаря мелкому размеру их можно укладывать даже в небольшие баночки. Такую красивую консервацию будет не стыдно подарить друзьям или родственникам.

