Каждый год на 8 марта шинкую салат "Южанка": сочный, пикантный и вкусный – улетает со стола первым

Новости по теме

Салат "Морской" готовлю каждое 8 марта: Девочки просто пищат от счастья

Перейти

2 свеклы и 1 яблоко – а на выходе сочный и вкусный салат: обставит "Винегрет" и "Шубу" – и на праздник, и на каждый день

Перейти

Салат на 8 Марта «Признание» - ваша любимая будет счастлива: быстро и очень вкусно

Перейти

Салат с пекинской капустой "Невеста": нежный, сытный и вкусный – идеально на 8 марта

Перейти

Соединили "пекинку" со свеклой – и получили изумительно вкусный салат: улетает со стола за 1 минуту

Перейти