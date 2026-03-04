Городовой / Полезное / Каждый год на 8 марта шинкую салат "Южанка": сочный, пикантный и вкусный – улетает со стола первым
Каждый год на 8 марта шинкую салат "Южанка": сочный, пикантный и вкусный – улетает со стола первым

Опубликовано: 4 марта 2026 00:12
 Проверено редакцией
Legion-Media
Рецепт необычного, но очень вкусного салата "Южанка": идеален на 8 марта 

Кулинарный блогер Оксана Пашко в преддверии 8 марта поделилась рецептом необычного салата "Южанка", который способен разнообразить праздничное меню. Готовится довольно быстро и просто. Получается настолько сочным, пикантным и вкусным, что исчезает со стола первым.

Что потребуется:

  • морковь – 0,5 кг;
  • куриные окорочка – 2 шт. или 0,8 кг;
  • крупный сладкий перец – 1 шт.;
  • лук – 1 шт.;
  • чеснок – 5 зубчиков;
  • молотый кориандр – 1,5 чайные ложки;
  • молотая сладкая паприка – 1 чайная ложка;
  • приправа для курицы без соли или карри – 1 чайная ложка;
  • соль, перец – по вкусу;
  • яблочный или столовый уксус 9% – 1 столовая ложка:
  • подсолнечное масло – для жарки.

Как приготовить:

В первую очередь следует очистить морковь и натереть ее на терке для овощей по-корейски. У перца нужно вырезать семенную коробку, а мякоть нарезать тонкой соломкой. Чеснок пропустить через пресс. Лук нарезать полукольцами. Все отправить в салатник.

Затем необходимо снять шкурку с куриных окорочков и срезать с них мясо. Нарезать его небольшими кусками. Разогреть сковороду с подсолнечным маслом, обжарить куриное мясо на сильном огне до румяных бочков.

В конце приготовления убавить огонь до минимального, всыпать молотый кориандр, приправу для курицы или карри и паприку. Все посолить и поперчить по вкусу. Перемешать и готовить еще 1 минуту.

Снять с огня и сразу же добавить горячее куриное мясо к овощам. Масло постараться вылить на лук и чеснок. Перемешать, попробовать на соль, при необходимости досолить и добавить яблочный или столовый уксус. Снова размешать, дать постоять салату 1 час, чтобы все ингредиенты "подружились", и подать к столу.

Автор:
Ольга Зайцева
