Когда хочется вкусного: Готовлю ужин в 1 посуде - курочку под царской шубкой

Новости по теме

Когда муж купил фарш и картошку: Готовлю запеканку "Нереальная" к ужину - на столе за 1 час

Перейти

2 свеклы и 1 яблоко – а на выходе сочный и вкусный салат: обставит "Винегрет" и "Шубу" – и на праздник, и на каждый день

Перейти

Не картофель, а целый завод: штампует вкусные клубни как угорелый даже в холода – урожай собираем по 20 шт. с 1 куста

Перейти

Салат "Сытное зёрнышко" едим в Великий Пост через день: Готовлю за 8 минут - вкусно и сытно

Перейти

Если гости уже на пороге – за 5 минут готовлю нежный и вкусный салат "Парижель": никакой суеты и варки

Перейти