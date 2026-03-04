Когда хочется вкусного: Готовлю ужин в 1 посуде - курочку под царской шубкой

Если вы любите куриное филе, но чаще всего оно у вас получается сухим, будто резиновым, то стоит запомнить простой рецепт, курочка в царской шубке выйдет сочнее не придумаешь. Блюдо получается очень сытным, есть его можно и без гарнира.
Рецепт спасёт вас, если на сложные блюда времени нет, а приготовить что-то необходимо. Ужин в одной посуде без заморочек - то, что надо в такой ситуации.
Способом приготовления ужина из курицы поделились на канале "Простые рецепты".
Для приготовления вкусного куриного филе необходимо взять такие продукты:
- 2 крупных куриных филе;
- 2 ст. л. жирной сметаны;
- 2 куриных яйца;
- 60 г сыра твёрдых сортов;
- 1 помидор;
- 1 луковицу;
- пучок свежей петрушки или укропа;
- специи и соль;
- сухой чеснок.
Разберём способ приготовления блюда по шагам
- Куриные филе размораживаем, каждое разрезаем вдоль на 2-3 пластины, немного отбиваем через плёнку. Это сделает мясо менее плотным, оно точно не получится "резиновым".
- Яйца отвариваем, остужаем, чистим и нарубаем мелко.
- Зелень моем, режем, отправляем в посуду к яйцам.
- Туда же нарезаем помидор и лук.
- Добавляем сметану и специи, солим по вкусу, всё тщательно перемешиваем.
- Противень застилаем бумагой для выпечки чтобы сок от курицы и овощей к нему не "присох".
- Выкладываем пластина курицы, на каждую кладём 2-3 столовые ложки начинки.
- Отправляем противень в духовой шкаф и готовим всё 20 минут на 200 градусах, затем вытаскиваем, посыпаем блюдо тёртым сыром и запекаем ещё 5-10 минут.
Вкусная курочка в царской шубке готова, подаём её на стол и наслаждаемся. Ничего другого ваши гости или домашние и пробовать не захотят, так это сочно и ароматно.
Ранее издание "Городовой" сообщало, как можно приготовить вкусный десерт с творогом без выпечки.