Когда хочется вкусного: Готовлю ужин в 1 посуде - курочку под царской шубкой
Когда хочется вкусного: Готовлю ужин в 1 посуде - курочку под царской шубкой

Опубликовано: 4 марта 2026 01:03
 Проверено редакцией
Legion-Media
Рецепт вкусного ужина на основе курицы.

Если вы любите куриное филе, но чаще всего оно у вас получается сухим, будто резиновым, то стоит запомнить простой рецепт, курочка в царской шубке выйдет сочнее не придумаешь. Блюдо получается очень сытным, есть его можно и без гарнира.

Рецепт спасёт вас, если на сложные блюда времени нет, а приготовить что-то необходимо. Ужин в одной посуде без заморочек - то, что надо в такой ситуации.

Способом приготовления ужина из курицы поделились на канале "Простые рецепты".

Для приготовления вкусного куриного филе необходимо взять такие продукты:

  • 2 крупных куриных филе;
  • 2 ст. л. жирной сметаны;
  • 2 куриных яйца;
  • 60 г сыра твёрдых сортов;
  • 1 помидор;
  • 1 луковицу;
  • пучок свежей петрушки или укропа;
  • специи и соль;
  • сухой чеснок.

Разберём способ приготовления блюда по шагам

  1. Куриные филе размораживаем, каждое разрезаем вдоль на 2-3 пластины, немного отбиваем через плёнку. Это сделает мясо менее плотным, оно точно не получится "резиновым".
  2. Яйца отвариваем, остужаем, чистим и нарубаем мелко.
  3. Зелень моем, режем, отправляем в посуду к яйцам.
  4. Туда же нарезаем помидор и лук.
  5. Добавляем сметану и специи, солим по вкусу, всё тщательно перемешиваем.
  6. Противень застилаем бумагой для выпечки чтобы сок от курицы и овощей к нему не "присох".
  7. Выкладываем пластина курицы, на каждую кладём 2-3 столовые ложки начинки.
  8. Отправляем противень в духовой шкаф и готовим всё 20 минут на 200 градусах, затем вытаскиваем, посыпаем блюдо тёртым сыром и запекаем ещё 5-10 минут.

Вкусная курочка в царской шубке готова, подаём её на стол и наслаждаемся. Ничего другого ваши гости или домашние и пробовать не захотят, так это сочно и ароматно.

Ранее издание "Городовой" сообщало, как можно приготовить вкусный десерт с творогом без выпечки.

Автор:
Марина Котова
Полезное
