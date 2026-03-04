Нервный срыв фикуса Бенджамина: почему у растения стали опадать листья - 6 причин

Почему фикус Бенджамина сбрасывает листья

Фикус Бенджамина довольно часто огорчает владельцев внезапным листопадом. Это растение очень чувствительно к условиям содержания и ответить на ошибки в уходе может весьма радикально. Причины, почему фикус Бенджамина сбрасывает листья, перечислил портал "Ботаничка".

Смена обстановки

Фикус Бенджамина — настоящий консерватор. Он болезненно реагирует на любые перемены: перестановку в другое место, переезд из магазина домой, резкий поворот горшка вокруг своей оси. От стресса растение может начать терять листву. Обычно листопад прекращается самостоятельно через 1-2 недели, если новое место фикусу придется по вкусу

Неправильный полив

Фикус не переносит ни застоя воды, ни полного пересыхания земляного кома.

Перелив приводит к загниванию корней.

Недолив заставляет растение экономить ресурсы и сбрасывать листву, чтобы испарять меньше влаги.

Поливать фикус нужно только после того, как верхний слой грунта просохнет. Зимой полив сокращают, летом — увеличивают, но всегда сливают лишнюю воду из поддона.

Недостаток освещения

Фикус Бенджамина светолюбив, особенно пестролистные формы. При нехватке света рост замедляется, ветки вытягиваются, а листья начинают желтеть и опадать. Зимой проблема усугубляется коротким световым днем. Цветоводы советуют переставить горшок на самый светлый подоконник (южный или юго-восточный) или досвечивать фитолампой.

Сквозняки, холод и сухой воздух

Фикус крайне негативно реагирует на резкие перепады температуры и сквозняки. Даже одно проветривание в морозный день может спровоцировать сильный листопад. Чревато и соприкосновение листьев с холодным оконным стеклом зимой. В отопительный сезон частая причина, по которой растение теряет листву - сухой воздух.

Нехватка питания или истощение почвы

Если фикус долго растет в одном и том же грунте без подкормок, почва истощается. Особенно это заметно, когда новые листья появляются мелкими и бледными. В этом случае помогут подкормки удобрениями для декоративно-лиственных растений весной и летом или пересадка в свежий питательный грунт.

Атака вредителей

В сухом и теплом воздухе фикус часто поражается паутинным клещом. Распознать его можно по тонкой паутинке и бледному, «пыльному» налету на листьях. Пораженные листья сохнут и опадают. Обнаружив вредителя, растение нужно обработать специальными препаратами.

