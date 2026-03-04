3 пшика на диваны и кресла: Кот больше к ним не подойдёт- желание точить когти пропало

Советы для всех владельцев кошек.

Точить когти - естественная потребность всех кошек, отучить их совсем не получится. Но можно минимизировать вред от питомца и приучить его к когтеточке.

Если вы завели кота, а он точит когти о мебель, стоит обратиться к советам бывалых, их дали на канале в Дзен "Зверополис. Ольга Шильцова".

Первое, что стоит запомнить, - вы не сможете круглосуточно следить за котом и каждый раз отгонять его, когда тому захочется поточить коготки об ваше любимое кресло или "приложить лапы" к новому кожаному дивану. Потому уходя из дома лучше закрывать двери в комнату с дорогостоящей мебелью, а на ночь выставлять питоца в кухню или коридор, выделив ему там место для сна.

Также не забудьте повесить на видном месте крупную когтеточку и каждый раз хвалить и гладить животное, когда заметили, что оно поточило коготки в "правильном" месте. Позитивное подкрепление поможет выработать у кошки полезную привычку.

Ругать и наказывать питомца нет смысла, от этого он не перестанет делать то, что вам не нравится, но может ещё и затаить зло, у кошек тоже бывает характер, и от постоянных наказаний он может только испортиться.

Можно во время, пока приучаете питомца к когтеточке, надеть на мебель эластичные чехлы. Они защитят дорогой материал, к тому же изготовлены из материала, точить на котором когти кошке не удобно.

Хорошим способом является опрыскивание "опасных" поверхностей водой с эфирными маслами. Кошкам не нравится цитрус, добавьте в пульверизатор несколько капель эфирного масла мандарина или апельсина. Но стоит помнить, что такие опрыскивания нужно будет повторять по мере выветривания аромата.

Отличным вариантом будет защита мест, где кошка любит точить когти, специальной лентой. Она продаётся в магазинах для питомцев, имеет двойную липкую поверхность, точить об неё когти животному некомфортно. Можно заменить такую ленту на двухсторонний скотч.

Если вы планировали менять мебель, то приобретайте с обивкой из материалов " анти-коготь", они не имеют скрученных нитей, которые кошкам нравится выдирать когтями. Повредить такую поверхность кошке будет нелегко, интерес к креслу или дивану вскоре улетучится.

