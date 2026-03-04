Взрыв вкуса: Сицилийский салат станет фаворитом на вашем столе – рецепт

Сицилийский салат является одним из наиболее известных и значимых блюд средиземноморской кухни, сочетающим в себе кулинарные традиции Италии, арабских стран и Греции. История этого блюда насчитывает несколько столетий.
Сицилия славится изобилием высококачественных овощей и фруктов. Данное холодное блюдо получило широкое признание не только на острове, но и за его пределами. Салат идеально подходит для легкого и питательного обеда или ужина.
Ингредиенты:
- пекинская капуста — 70 г;
- шпинат — 20 г;
- руккола — 10 г;
- авокадо — 180 г;
- красный лук — 1/2 шт.;
- лимон — 1 долька;
- огурцы — 130 г;
- помидоры черри — 120 г;
- оливковое масло — 3 ст. ложки;
- соль — 2 г.
1. Пекинскую капусту мелко нашинкуйте.
2. Зелень тщательно промойте и мелко нарежьте.
3. Авокадо нарежьте кубиками и сбрызните лимонным соком.
4. Лук нарежьте полукольцами, помидоры — дольками.
5. Огурцы очистите от кожуры и нарежьте брусочками.
6. Соедините все ингредиенты, посолите и заправьте оливковым маслом.
