Городовой / Полезное / Взрыв вкуса: Сицилийский салат станет фаворитом на вашем столе – рецепт
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Классические пышки по ГОСТу из СССР: Такие нежные и воздушные, что тают во рту Полезное
«А где все эмигранты?» Страны, куда переехали россияне, и как они живут за границей на самом деле Полезное
3 пшика на диваны и кресла: Кот больше к ним не подойдёт- желание точить когти пропало Полезное
Нервный срыв фикуса Бенджамина: почему у растения стали опадать листья - 6 причин Полезное
Из 100500 сортов томатов-черри выбираю 1: Сладкие, алые, собраны в кисти по 100 штук Полезное
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Туризм Рецепты Цветы
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Взрыв вкуса: Сицилийский салат станет фаворитом на вашем столе – рецепт

Опубликовано: 4 марта 2026 02:43
 Проверено редакцией
Взрыв вкуса: Сицилийский салат станет фаворитом на вашем столе – рецепт
Взрыв вкуса: Сицилийский салат станет фаворитом на вашем столе – рецепт
Городовой ру
Легкий и вкусный салат

Сицилийский салат является одним из наиболее известных и значимых блюд средиземноморской кухни, сочетающим в себе кулинарные традиции Италии, арабских стран и Греции. История этого блюда насчитывает несколько столетий.

Сицилия славится изобилием высококачественных овощей и фруктов. Данное холодное блюдо получило широкое признание не только на острове, но и за его пределами. Салат идеально подходит для легкого и питательного обеда или ужина.

Ингредиенты:

  • пекинская капуста — 70 г;
  • шпинат — 20 г;
  • руккола — 10 г;
  • авокадо — 180 г;
  • красный лук — 1/2 шт.;
  • лимон — 1 долька;
  • огурцы — 130 г;
  • помидоры черри — 120 г;
  • оливковое масло — 3 ст. ложки;
  • соль — 2 г.

1. Пекинскую капусту мелко нашинкуйте.

2. Зелень тщательно промойте и мелко нарежьте.

3. Авокадо нарежьте кубиками и сбрызните лимонным соком.

4. Лук нарежьте полукольцами, помидоры — дольками.

5. Огурцы очистите от кожуры и нарежьте брусочками.

6. Соедините все ингредиенты, посолите и заправьте оливковым маслом.

Ранее мы рассказали, как приготовить творожный десерт с апельсинами.

Автор:
Ксения Сафрыгина
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью