Беру творог и апельсин - готовлю обалденный десерт за 10 минут: выпекать ничего не нужно
Беру творог и апельсин - готовлю обалденный десерт за 10 минут: выпекать ничего не нужно

Опубликовано: 3 марта 2026 08:49
 Проверено редакцией
Рецепт самого простого и вкусного десерта из творога 

Ищете идеальный десерт, который будет не только вкусным, но и полезным? Тогда творог – ваш лучший друг! Из него можно приготовить невероятное множество лакомств: от воздушных муссов до ароматных пирогов. Нежный творожно-апельсиновый десерт особенно придется по душе любителям полезных сладостей, пишет "Lafoy".

Ингредиенты:

  • творог – 300 г;
  • апельсины – 3 шт.;
  • сливки 33% – 250 мл;
  • апельсиновый сок – 1 стакан;
  • мед – 3 ст. ложки;
  • желатин – 4 ч. ложки.

Приготовление:

1. Залейте желатин половиной стакана холодной воды и оставьте на 30 минут, чтобы он набух. Затем прогрейте его на медленном огне или водяной бане до полного растворения, не доводя до кипения.

2. Приготовьте апельсиновую цедру. Аккуратно снимите ее с одного апельсина. Нарежьте тонкими полосками и варите в небольшом количестве воды в течение 15 минут. Это придаст десерту неповторимый аромат.

3. Взбейте блендером творог, мед и апельсиновый сок до однородной кремовой консистенции. Добавьте к творожной массе сваренную цедру и растворенный желатин, тщательно перемешайте.

4. Отдельно взбейте охлажденные сливки до образования пышной пены. Аккуратно добавьте взбитые сливки в творожную массу. Нарежьте оставшиеся апельсины кружочками. Выложите их на дно формы для десерта. Сверху залейте творожной массой. Отправьте десерт в холодильник минимум на ночь, чтобы он хорошо застыл.

Ранее портал "Городовой" поделился рецептом невероятно простого, но вкусного завтрака.

Татьяна Идулбаева
Полезное
