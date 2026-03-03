Туда не ведет ни одна дорога: как живет самый изолированный город России с богатой историей – попасть в него настоящий квест

Сольвычегодск — старинный город на Русском Севере, известный как бальнеологический курорт, куда приезжают для лечения минеральной водой, а также как бывшая вотчина Строгановых, некогда самых состоятельных людей в стране.
По обилию архитектурных памятников и туристическому потенциалу город мог бы конкурировать с некоторыми городами Золотого кольца, однако, к сожалению, ему не суждено стать крупным туристическим центром. Причина тому — его отрезанность от дорожной сети рекой, через которую отсутствует мост, и его строительство не планируется в ближайшем будущем.
Город расположен на юге Архангельской области, почти на границе с Вологодской областью и Республикой Коми. Он известен с 1492 года под названиями Усольск или Совдор (на языке коми), а позднее — Соль Вычегодская. В 1515 году новгородский купец Фёдор Строганов основал здесь соляные промыслы, а его сын Аникей вскоре продолжил дело отца на Каме.
В конце XVIII века в городе насчитывалось двенадцать белокаменных двухъярусных храмов, расположенных на высоких подклетах.
Строгановы не только возводили церкви, но и уделяли внимание их убранству, для чего основали в Сольвычегодске художественные промыслы, такие как иконописание, лицевое шитьё и серебряное дело. Ими также была создана мастерская по переписыванию книг.
Несмотря на свою значимость и богатую историю, Сольвычегодск в XX веке выступал как место политической ссылки, и среди его обитателей был, в частности, товарищ Сталин, тогда ещё известный как Джугашвили.
Причина этого проста: в Сольвычегодске никогда не было и в обозримом будущем не планируется строительство моста через реку, отделяющую его от основной дорожной сети. Переправиться в город можно лишь на пароме в период открытой воды, а затем, когда река замерзает, по ледовой переправе. При этом во время весеннего половодья и в начале зимы, когда лёд ещё недостаточно прочен для проезда транспорта, город оказывается полностью изолированным.
