Туда не ведет ни одна дорога: как живет самый изолированный город России с богатой историей – попасть в него настоящий квест

Опубликовано: 3 марта 2026 09:39
 Проверено редакцией
legion-media
Путешествие в город, в который невозможно добраться

Сольвычегодск — старинный город на Русском Севере, известный как бальнеологический курорт, куда приезжают для лечения минеральной водой, а также как бывшая вотчина Строгановых, некогда самых состоятельных людей в стране.

По обилию архитектурных памятников и туристическому потенциалу город мог бы конкурировать с некоторыми городами Золотого кольца, однако, к сожалению, ему не суждено стать крупным туристическим центром. Причина тому — его отрезанность от дорожной сети рекой, через которую отсутствует мост, и его строительство не планируется в ближайшем будущем.

Город расположен на юге Архангельской области, почти на границе с Вологодской областью и Республикой Коми. Он известен с 1492 года под названиями Усольск или Совдор (на языке коми), а позднее — Соль Вычегодская. В 1515 году новгородский купец Фёдор Строганов основал здесь соляные промыслы, а его сын Аникей вскоре продолжил дело отца на Каме.

В конце XVIII века в городе насчитывалось двенадцать белокаменных двухъярусных храмов, расположенных на высоких подклетах.

Строгановы не только возводили церкви, но и уделяли внимание их убранству, для чего основали в Сольвычегодске художественные промыслы, такие как иконописание, лицевое шитьё и серебряное дело. Ими также была создана мастерская по переписыванию книг.

Несмотря на свою значимость и богатую историю, Сольвычегодск в XX веке выступал как место политической ссылки, и среди его обитателей был, в частности, товарищ Сталин, тогда ещё известный как Джугашвили.

Причина этого проста: в Сольвычегодске никогда не было и в обозримом будущем не планируется строительство моста через реку, отделяющую его от основной дорожной сети. Переправиться в город можно лишь на пароме в период открытой воды, а затем, когда река замерзает, по ледовой переправе. При этом во время весеннего половодья и в начале зимы, когда лёд ещё недостаточно прочен для проезда транспорта, город оказывается полностью изолированным.

