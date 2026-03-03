Городовой / Город / Петербург в ритме юбилеев: Шостакович, Лихачев и 270 лет Александринки
Петербург в ритме юбилеев: Шостакович, Лихачев и 270 лет Александринки

Петербург в ритме юбилеев: Шостакович, Лихачев и 270 лет Александринки
Петербург в ритме юбилеев: Шостакович, Лихачев и 270 лет Александринки
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Осенью город отпразднует 120-летие со дня рождения двух знаковых для страны деятелей.

В Год культуры Петербурга в Северной столице отметят ряд значимых юбилеев. Губернатор Александр Беглов напомнил об этом в своем традиционном еженедельном видеообращении.

Осенью город почтит 120-летие двух выдающихся личностей — композитора Дмитрия Шостаковича и ученого Дмитрия Лихачева.

Александринский театр, один из главных символов Петербурга, тоже готовится к нескольким датам. В конце лета первому публичному театру России исполнится 270 лет. Кроме того, скоро отметят 190-летие премьеры «Ревизора» Гоголя на его сцене.

В настоящее время в репертуаре театра идет спектакль «Ревизор с продолжением» — это уже четвертая версия пьесы Гоголя, поставленная президентом театра Валерием Фокиным. Режиссер недавно отметил 80-летие, и губернатор лично его поздравил.

Юлия Аликова
