Городовой / Город / Петербург тормозит на 5 тысячах: итоги двух месяцев продаж авто
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Даже филологи садятся в лужу: тест-минутка на знание русского языка – а вы справитесь? Полезное
Какой прожиточный минимум установлен в Санкт-Петербурге? Вопросы о Петербурге
При появлении всходов томатам - важнее фитолампы: 1 ложка под корешок - и рассада потолстеет на глазах, корни как у дуба Полезное
Перенял 3 привычки из Якутии - теперь экономлю 15 000 рублей в месяц: от чего пришлось отказаться Полезное
Три тетради из ада: как Петербург чтит подвиг Мусы Джалиля Город
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Туризм Рецепты Цветы
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Петербург тормозит на 5 тысячах: итоги двух месяцев продаж авто

Опубликовано: 3 марта 2026 11:30
 Проверено редакцией
Петербург тормозит на 5 тысячах: итоги двух месяцев продаж авто
Петербург тормозит на 5 тысячах: итоги двух месяцев продаж авто
Global Look Press / Maksim Konstantinov
За первые два месяца 2026 года в Северной столице реализовано 9 427 новых легковых и легких коммерческих автомобилей.

В феврале 2026 года в Санкт-Петербурге продажи новых автомобилей показали небольшой рост. По сравнению с прошлым годом этот показатель увеличился на 4%.

По информации Минпромторга, за февраль в городе реализовали 4906 новых легковых и легких коммерческих автомобилей. Это на 4% больше, чем годом ранее, и на 9% превышает январские цифры.

Уже второй месяц подряд в Петербурге не удается выйти за отметку в 5 тысяч проданных машин. В январе объем составил 4521 автомобиль, уточняет телеграм-канал AutoRun SPb.

За январь-февраль 2026 года в Северной столице продано 9427 новых легковых и легких коммерческих автомобилей. В годовом исчислении этот результат снизился на 4%.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью