Петербург тормозит на 5 тысячах: итоги двух месяцев продаж авто

В феврале 2026 года в Санкт-Петербурге продажи новых автомобилей показали небольшой рост. По сравнению с прошлым годом этот показатель увеличился на 4%.
По информации Минпромторга, за февраль в городе реализовали 4906 новых легковых и легких коммерческих автомобилей. Это на 4% больше, чем годом ранее, и на 9% превышает январские цифры.
Уже второй месяц подряд в Петербурге не удается выйти за отметку в 5 тысяч проданных машин. В январе объем составил 4521 автомобиль, уточняет телеграм-канал AutoRun SPb.
За январь-февраль 2026 года в Северной столице продано 9427 новых легковых и легких коммерческих автомобилей. В годовом исчислении этот результат снизился на 4%.