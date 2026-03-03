Городовой / Город / Три тетради из ада: как Петербург чтит подвиг Мусы Джалиля
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Даже филологи садятся в лужу: тест-минутка на знание русского языка – а вы справитесь? Полезное
Какой прожиточный минимум установлен в Санкт-Петербурге? Вопросы о Петербурге
При появлении всходов томатам - важнее фитолампы: 1 ложка под корешок - и рассада потолстеет на глазах, корни как у дуба Полезное
Перенял 3 привычки из Якутии - теперь экономлю 15 000 рублей в месяц: от чего пришлось отказаться Полезное
Древнейший город, где жили первые племена русов: ныне популярный курорт - местоположение, в чем уникальность Полезное
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Туризм Рецепты Цветы
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Три тетради из ада: как Петербург чтит подвиг Мусы Джалиля

Опубликовано: 3 марта 2026 12:30
 Проверено редакцией
Три тетради из ада: как Петербург чтит подвиг Мусы Джалиля
Три тетради из ада: как Петербург чтит подвиг Мусы Джалиля
Global Look Press / Maksim Konstantinov
В этом году исполняется 120 лет со дня рождения поэта.

К 120-летию со дня рождения поэта-антифашиста в Санкт-Петербургском доме национальностей открылась выставка, посвященная его многогранной судьбе.

Через картины, графику и скульптуру здесь показан образ Джалиля как военного корреспондента и бойца Красной армии.

Особое внимание уделено периоду в Моабитской тюрьме, куда он попал в плен и был обвинен в создании подпольной группы и распространении советской агитации. Именно там родился его знаменитый цикл стихов.

«Несмотря на то, что он был казнен в 44-м году, было возбуждено уголовное дело, обвиняли его в предательстве.

Но благодаря товарищам, его стихам, которые он написал, — три тетради моабитских стихов появились в нашей стране.

И одна из них оказалась у Константина Симонова, он увидел, что это настоящий патриот, и человек не мог быть предателем», — пояснил директор Дома национальностей Игорь Жуков.

Как отмметил постоянный представитель Татарстана в СПб и Ленобласти Шамиль Шаяхметов, все работы по-своему ценны, выделять кого-то не хочется, сообщает телеканла "Санкт-Петербург".

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью