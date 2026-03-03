Три тетради из ада: как Петербург чтит подвиг Мусы Джалиля

К 120-летию со дня рождения поэта-антифашиста в Санкт-Петербургском доме национальностей открылась выставка, посвященная его многогранной судьбе.
Через картины, графику и скульптуру здесь показан образ Джалиля как военного корреспондента и бойца Красной армии.
Особое внимание уделено периоду в Моабитской тюрьме, куда он попал в плен и был обвинен в создании подпольной группы и распространении советской агитации. Именно там родился его знаменитый цикл стихов.
«Несмотря на то, что он был казнен в 44-м году, было возбуждено уголовное дело, обвиняли его в предательстве.
Но благодаря товарищам, его стихам, которые он написал, — три тетради моабитских стихов появились в нашей стране.
И одна из них оказалась у Константина Симонова, он увидел, что это настоящий патриот, и человек не мог быть предателем», — пояснил директор Дома национальностей Игорь Жуков.
Как отмметил постоянный представитель Татарстана в СПб и Ленобласти Шамиль Шаяхметов, все работы по-своему ценны, выделять кого-то не хочется, сообщает телеканла "Санкт-Петербург".