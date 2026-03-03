Всем, у кого дома есть газовая плита, объявили о новых правилах с марта 2026 года

Всем, у кого дома есть газовая плита, объявили о новых правилах с марта 2026 года Legion-Media К каким изменениям нужно готовиться россиянам, у которых есть газовая плита и колонка С 1 марта 2026 года вступили в силу сразу несколько изменений в законодательстве, касающихся жильцов, у которых в доме есть газовые плиты или колонки. О новых законах в своем Telegram-канале "Юридические тонкости" (18+) рассказала юрист Ирина Сивакова. Техобслуживание и ремонт По словам эксперта, во-первых, отныне проводить техобслуживание плит и колонок могут только газораспределительные компании, которые обеспечивают транспортировку газа в жилые дома и обслуживают газовые сети. Между тем ремонтировать газовое оборудование теперь могут любые специализированные организации. Но если собственник обращается к ним, то он обязан оповестить об этом местную газовую компанию, с которой у него заключен договор на техобслуживание. В каких случаях газ отключат Во-вторых, с 1 марта 2026 года сотрудники газовой службы могут отключить газ в следующих случаях: при отказе жильца впустить газовщика в свою квартиру или дом для техобслуживания плиты или колонки;

в случае самовольного перустройства системы вентиляции и дымоудаления:

в случае самовольной замены газового оборудования;

при истечении срока эксплуатации гибкой газовой подводки. Новые правила утверждения тарифов В-третьих, отныне стоимость техобслуживания будет утверждаться федеральными и региональными властями. Заключение новых договоров: до конца 2026 года В-четвертых, владельцам газовых плит, колонок и котлов снова придется перезаключить договоры на техобслуживание с учетом новых правил. Сделать это нужно до конца 2026 года. При этом впервые заключить договор можно будет через портал "Госуслуги" или через сайт газораспределительной организации. Ранее мы сообщали, какие изменения затронут тех, у кого в квартире есть счетчики.