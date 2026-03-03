Как перебраться на другой берег, если развели мосты?

В период разведения мостов в Санкт-Петерурге есть несколько вариантов, как перебраться на другой берег.

Если в Санкт-Петербурге развели мосты, перебраться на другой берег можно несколькими способами. Вот несколько вариантов, которые помогут решить эту задачу без лишних хлопот.

Неразводные мосты

В городе есть несколько переправ, которые не раздвигаются и доступны круглосуточно. Например:

Большой Обуховский (Вантовый) мост. Расположен на границе Невского района Петербурга и Всеволожского района Ленобласти. По нему можно попасть из Центрального и Адмиралтейского районов в Невский, Красногвардейский, Калининский районы, а также в Ленинградскую область и обратно.

Мост Бетанкура. Соединяет Васильевский остров, Петровский остров и Петроградскую сторону.

Эти мосты позволяют пересечь реку без ожидания сводки переправ.

Ночной «челнок» метро

В период навигации (с 10 апреля по конец ноября) в выходные дни (с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье) с 1:00 до 3:00 курсирует поезд-челнок между станциями «Адмиралтейская» и «Спортивная». Интервал движения — около 20 минут. Это позволяет перебраться с одного берега Невы на другой под землёй.

Ночные автобусы

В те же выходные дни и праздничные ночи работают ночные автобусы с литерой «М» (например, 1М, 2М, 3М и др.). Они дублируют линии метро и курсируют с 0:00 до 6:00 с интервалом около 30 минут. Однако во время разведения мостов их маршруты укорачиваются: на разных берегах Невы автобусы с литерой «А» ходят по одному берегу, с «Б» — по другому.

Западный скоростной диаметр (ЗСД)

Если нужно пересечь Неву в районе западной части города, можно воспользоваться ЗСД. Эта дорога проходит по неразводным мостам и позволяет объехать центр города.

Такси или каршеринг

Если время не критично, можно вызвать такси или арендовать автомобиль. Однако стоит учитывать, что в период развода мостов движение может быть затруднено, а стоимость поездки — возрасти из-за необходимости объезда.

