2 ч. ложки в воду - и герань превратится в пышное облако уже в марте: заполонит цветочными шапками весь подоконник

Добиться цветения герани возможно без профессиональных подкормок, так как растение считается неприхотливым. Март является идеальным месяцем для удобрения, поэтому пора начать действовать прямо сейчас. При соблюдении условий существует большой шанс увидеть бутонизацию уже до конца месяца.
Канал «Сад и кухня» применяет для подкормки герани натуральные компоненты, которые можно найти в любом магазине. Для приготовления настоя понадобятся:
- куркума – 1 чайная ложка;
- мед – 1 чайная ложка;
- вода – 1 литр.
«Куркума является мощным природным средством, так как содержит огромное количество полезных веществ, витаминов и минералов. Она способна отпугнуть вредителей, а также поднять иммунитет растений. Компонент поможет листьям оставаться зелёными», - сообщает источник.
Приготовление
Немного подогреваем воду, добавляем мед и куркуму. Размешиваем полученную жидкость, даем настояться в течение 3-5 часов. Предварительного процеживания не потребуется.
Перед поливом еще раз перемешиваем подкормку, после чего вносим ее под корень. Использовать настой можно только 1 раз в 2 недели.
Рекомендации цветовода:
«После того как вы внесете подкормку, важно проследить, что грунт полностью просох. Только потом можно поливать растение обычной водой. Это поможет избежать образования плесени на поверхности почвы или появления мошек».
«Остатки подкормки можно использовать для других комнатных растений. Она является универсальной».
