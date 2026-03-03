Городовой / Вопросы о Петербурге / Какую площадь занимает парковая зона в Ораниенбауме?
Опубликовано: 3 марта 2026 16:15
 Проверено редакцией
парк
Global Look Press/Serguei Fomine
Площадь парковой зоны комплекса Ораниенбаум составляет 162 гектара.

Дворцово-парковый ансамбль Ораниенбаум в городе Ломоносове (Петродворцовый район Санкт-Петербурга) занимает 162 гектара. Это ценный образец садово-паркового искусства второй половины XVIII — середины XIX века, включённый в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Парк делится на две части:

Нижний сад — регулярный парк, созданный по воле Александра Д. Меншикова, первого губернатора Петербурга. Здесь расположен Большой Меншиковский дворец — первое здание ансамбля.

Верхний парк — пейзажный парк, занимающий большую часть территории. Он, в свою очередь, делится на два ансамбля:

  • Петерштадтский парк, где находилась потешная крепость Петерштадт.
  • Ансамбль Собственной дачи, включающий павильон Катальной горки и Китайский дворец — жемчужину парка.

В Верхнем парке можно увидеть речку Карасту, многочисленные аллеи (Ореховую, Сойкинскую, Тройную липовую), зелёные луга, пруды и скульптуры.

Ансамбль расположен на побережье Финского залива и связан с ним Морским каналом. С 2007 года дворцы и парк находятся в ведении ГМЗ «Петергоф».

Автор:
Пономарева Дарина
Вопросы о Петербурге
