Какую площадь занимает парковая зона в Ораниенбауме?

Дворцово-парковый ансамбль Ораниенбаум в городе Ломоносове (Петродворцовый район Санкт-Петербурга) занимает 162 гектара. Это ценный образец садово-паркового искусства второй половины XVIII — середины XIX века, включённый в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Парк делится на две части:
Нижний сад — регулярный парк, созданный по воле Александра Д. Меншикова, первого губернатора Петербурга. Здесь расположен Большой Меншиковский дворец — первое здание ансамбля.
Верхний парк — пейзажный парк, занимающий большую часть территории. Он, в свою очередь, делится на два ансамбля:
- Петерштадтский парк, где находилась потешная крепость Петерштадт.
- Ансамбль Собственной дачи, включающий павильон Катальной горки и Китайский дворец — жемчужину парка.
В Верхнем парке можно увидеть речку Карасту, многочисленные аллеи (Ореховую, Сойкинскую, Тройную липовую), зелёные луга, пруды и скульптуры.
Ансамбль расположен на побережье Финского залива и связан с ним Морским каналом. С 2007 года дворцы и парк находятся в ведении ГМЗ «Петергоф».