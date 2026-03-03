Академия транспортных технологий увековечит «Дорогу жизни»: Беглов присвоил ей имя легендарного строителя Зубкова

Губернатор Александр Беглов утвердил постановление о присвоении Академии транспортных технологий имени Ивана Георгиевича Зубкова — Героя Социалистического Труда и выдающегося эксперта в транспортном строительстве, чья жизнь и карьера были неразрывно связаны с Санкт-Петербургом. Об этом сообщили в Смольном.
Зубков принимал участие в прокладке Ленинградского метрополитена. Во время Великой Отечественной войны под его руководством построили железнодорожную ледовую переправу через Ладожское озеро, а также 33-километровый отрезок пути от Шлиссельбурга до Полян, который функционировал с 5 февраля 1943-го по 10 марта 1944 года.
По «Дороге жизни» в блокадный Ленинград доставляли поезда с грузами и продуктами питания для горожан.
В 1943 году Ивану Зубкову присудили звание Героя Социалистического Труда за выдающиеся заслуги в организации перевозок для фронта и народного хозяйства, а также за успехи в восстановлении железных дорог в сложных условиях войны.