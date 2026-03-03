Городовой / Город / Штормовое предупреждение: Петербург ждёт «ледяной апокалипсис» 4 марта
Штормовое предупреждение: Петербург ждёт «ледяной апокалипсис» 4 марта

Опубликовано: 3 марта 2026 18:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Водителям стоит быть более внимательными на дорогах, так как местами образуется гололедица.

В Санкт-Петербурге ожидается резкое ухудшение погоды. В среду, 4 марта, горожанам и посетителям стоит подготовиться к мокрому снегу, гололеду и порывам сильного ветра.

Пресс-служба МЧС по Петербургу предупредила жителей. По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в городе на Неве 4 марта прогнозируются осадки в виде мокрого снега с гололедом, а скорость ветра в порывах достигнет 15 м/с.

Водителям рекомендуется проявлять повышенную осторожность на трассах из-за возможной гололедицы в отдельных районах.

Ранее сообщалось, что 6–7 марта в Северной столице выглянет солнце, и петербуржцы ощутят приближение весны при комфортной температуре воздуха. В Международный женский день жители смогут насладиться теплом и ясной погодой.

Автор:
Юлия Аликова
Город
